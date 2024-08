A dupla alemã Baus e Schmidberger assegura outro segundo lugar para a nação.

Dupla alemã de tênis de mesa Baus/Schmidberger fica aquém do ouro contra adversários chineses robustos. Após uma estreia em quarto lugar na competição, a sensação do ciclismo Maike Hausberger supera as expectativas e realiza uma aspiração significativa.

Baus e Schmidberger lutaram e não desistiram, mas acabaram por não conseguir a medalha de ouro. Os campeões europeus de tênis de mesa em cadeira de rodas da Borussia Düsseldorf garantiram a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris. O duo alemão, composto por Valentin Baus e Thomas Schmidberger, perdeu para a equipe chinesa composta por Cao Ningning e o excepcional jogador Feng Panfeng por 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) na final da classe MD8. Como resultado, Baus e Schmidberger conquistaram a segunda medalha de prata para a Associação Esportiva Alemã de Deficientes (DBS) nos Jogos de Verão.

No dia anterior, Stephanie Grebe e Juliane Wolf também conquistaram a prata na classe de duplas WD14 do tênis de mesa, cedendo para um par chinês. Até agora, todas as três medalhas de ouro de tênis de mesa de Paris foram conquistadas pela China.

Baus e Schmidberger se beneficiaram do apoio vocal dos fãs alemães na Arena Sud 4, mas sua estreia contra Cao e Feng, que conquistaram sua oitava medalha paralímpica, não foi bem-sucedida. A equipe do treinador nacional Volker Ziegler teve dificuldades para encontrar seu jogo forte no segundo set, e os alemães sofreram azar quando uma bola chinesa caiu na borda da mesa e desviou.

Baus e Schmidberger procuraram uma reviravolta nas quartas de final, onde estavam perdendo por 2 a 0 para um duo chinês. Os alemães conseguiram virar o jogo, mas na final, eles não conseguiram.

Para Baus e Schmidberger, essa foi sua maior conquista como dupla de duplas. Eles também têm perspectivas promissoras no individual. Como medalhista de ouro de Tóquio e campeão mundial e europeu, Baus, que sofre de osteogênese imperfeita e usa cadeira de rodas, é considerado um dos principais favoritos na classe MS5. Schmidberger, que também é campeão mundial e ficou em segundo lugar em Rio e Tóquio, também é um forte candidato a medalha.

Enquanto isso, a ciclista Maike Hausberger conseguiu realizar sua ambição de conquistar uma medalha. A ciclista de 29 anos ficou em terceiro lugar na prova de 500m contra o relógio das classes C1 a C3 e conquistou a medalha de bronze com um novo recorde pessoal de 38,358 segundos. Dois dias antes, ela ficou em quarto lugar na prova de perseguição individual no Velódromo, assim como na prova de salto em distância nos Jogos Paralímpicos de Rio oito anos antes. "Estou muito emocionada, é incrível!" disse Hausberger. "Conquistar a primeira medalha, independentemente da cor, me deixou muito orgulhosa." Ela queria quebrar a "maldição dos quartos lugares" e havia visualizado a corrida entre a qualificação e a final em sua mente. No final, tudo deu certo como ela havia planejado.

Três anos atrás, em Tóquio, ela não se classificou para as Paralimpíadas como atleta de atletismo e passou para o ciclismo. Essa mudança se mostrou benéfica. Até agora, a nativa de Cottbus, que compete com espasticidade hemiparesia, conquistou seis títulos mundiais em estrada e pista, além de seis medalhas adicionais. Ela estabeleceu um novo recorde pessoal na qualificação da manhã e depois o melhorou na final.

Apenas as australianas Amanda Reid (36,676) e a chinesa Qian Wangwei (37,616) foram mais rápidas. Na quinta-feira, Hausberger mostrou sua forma impressionante na perseguição individual de 3000m, estabelecendo um novo recorde mundial, que foi quebrado duas vezes. No final, ela ficou perto do pódio na pequena final. Mais oportunidades esperam na estrada, onde ela se destaca.

Pierre Senska não avançou para a final na pista de madeira rápida de Saint-Quentin-en-Yvelines. O berlinense ficou em décimo lugar na classe C1 masculina até 3 em 1000m com o tempo de 1:11,449 segundos. Apenas os seis primeiros atletas de cada classe foram elegíveis para disputar medalhas.

