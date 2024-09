A Disney e a DirectTV chegam a um acordo para restabelecer a ABC, ESPN e outros canais.

A partir de 1º de setembro, a DirecTV deixou de transmitir canais pertencentes à Disney, privando os fãs de esportes de assistir aos jogos da NFL na ESPN's "Monday Night Football" e aos jogos do US Open de tênis na ABC. Mais de 11 milhões de assinantes ficaram sem acesso a esses canais da Disney devido à disputa.

As empresas emitiram um comunicado conjunto, agradecendo aos espectadores afetados pela sua compreensão e anunciando a restauração da totalidade da rede da Disney antes do início da temporada de futebol universitário e do fim de semana dos Emmy.

O novo acordo incluirá novas opções para os clientes, como pacotes que incluem os serviços de streaming Disney+, Hulu e ESPN+, com a DirecTV ganhando os direitos de distribuição do futuro serviço de streaming standalone da ESPN, gratuitamente para seus clientes.

As empresas expressaram sua gratidão pela paciência dos clientes durante as negociações desafiadoras, enfatizando as novas escolhas e flexibilidade em uma experiência de entretenimento integrada.

Essas disputas de distribuição podem frequentemente azedar, mas essa foi particularmente intensa. Na semana passada, a DirecTV apresentou uma petição à Comissão Federal de Comunicações, alegando que a Disney não negociou de forma cooperativa.

Como resultado, os clientes da DirecTV perderam a primeira partida da "Monday Night Football" da temporada, entre os New York Jets e os San Francisco 49ers, duas equipes em mercados proeminentes que foram bloqueadas na ESPN. Em uma tentativa de convencer os clientes a ficarem, a DirecTV estabeleceu parcerias com a Sling, uma subsidiária do provedor de satélite rival Dish Network, e com a Fubo, oferecendo créditos e descontos para que seus clientes se inscrevam em serviços de streaming concorrentes, permitindo que os espectadores assistam ao jogo.

Apesar da interrupção temporária, muitos negócios viram uma oportunidade nessa situação. Por exemplo, os provedores de serviços de streaming notaram um aumento nas novas assinaturas durante esse período, à medida que os clientes da DirecTV procuravam alternativas para assistir ao seu conteúdo favorito da Disney.

Além disso, as parcerias da DirecTV com a Sling e a Fubo demonstram que as empresas do setor de entretenimento estão dispostas a colaborar para atender às necessidades dos consumidores, mesmo no meio de disputas comerciais.

