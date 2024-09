A dinâmica surgiu entre os Philadelphia Phillies e os Tampa Bay Rays depois de Nick Castellanos ter sido atingido por um arremesso.

No meio do jogo, empatado no início do oitavo, Uceta pareceu ter uma explosão, cedendo cinco corridas, aparentemente canalizando sua raiva para o campista direito dos Phillies.

De acordo com MLB.com após o jogo, Castellanos compartilhou: "Tive a sensação de que estava prestes a ser atingido." Ele então expressou sua frustração com Uceta, dizendo: "É apenas ridículo. Você está lançando acima de 90 mph e, quando fica irritado, atira em alguém? É como meu filho fazendo uma birra porque tirei seu doce antes que ele terminasse."

O árbitro do home plate, John Libka, interveio para separar Castellanos e Uceta, mas a situação piorou rapidamente, levando ambas as equipes a deixarem seus bancos, com Bryce Harper indo direto para o montinho.

Felizmente, as tensões diminuíram sem nenhum confronto físico significativo, apesar da expulsão de Uceta. Harper continuou a expressar seu descontentamento após o jogo. "Não faz parte do jogo", afirmou, de acordo com MLB.com. "Não deveria. Homens lançam muito forte hoje em dia. Você fica com raiva porque alguém rebate uma home run em você ou você cede a liderança, walks alguém e sai do jogo?"

Harper passou por uma situação semelhante há apenas uma semana, durante um jogo contra os Toronto Blue Jays, quando foi atingido por uma bola no topo do primeiro inning, forçando-o a sair do jogo.

Uceta, por meio de um intérprete da equipe, admitiu seu erro e expressou sua falta de intenção. "Não estava tentando fazer de propósito", confessou. "Havia muito acontecendo, então eu estava apenas me concentrando em Castellanos. Não quis fazer de propósito, mas entendo por que eles estavam bravos. Nunca estive em uma situação assim antes."

O gerente dos Rays, Kevin Cash, reconheceu a inexperiência de Uceta em tais situações, dizendo: "Parecia que ele não estava acostumado a estar nessa situação. É um bom garoto, provavelmente perdeu um pouco a cabeça." Cash também mencionou que iria conversar com Uceta e "um monte de jovens jogadores".

O incidente Castellanos-Uceta ofuscou uma marca histórica significativa naquele dia para Kyle Schwarber dos Phillies, que quebrou o recorde de todos os tempos da MLB para home runs em entradas, alcançando um total de 14.

Um single de RBI de Jose Caballero empatou o jogo no topo do segundo, antes que ambas as equipes adicionassem corridas nos segundos e terceiros innings. Uma home run de dois runs de Trea Turner no fundo do terceiro deu Initially a Phillies a vantagem, mas os Rays lutaram para empatar em 4-4 no sétimo inning.

No entanto, o lado de Philly então lançou uma impressionante série ofensiva no fundo do oitavo, deixando Uceta parecendo impotente. Marsh e Kody Clemens marcaram, seguidos por Stevenson, antes que um single de Kennedy completasse um duplo para Stevenson. Uma segunda home run de dois runs de Turner selou o acordo, deixando Uceta, cuja ERA havia subido dramaticamente de 0,75 para 1,49 em questão de minutos, para alvo Castellanos em sua frustração.

Apesar do incidente acalorado, o esporte continuou, com os Philadelphia Phillies continuando sua série ofensiva no oitavo inning. A paixão por vencer e competir em esportes muitas vezes leva a momentos intensos entre os jogadores.

