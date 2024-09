A DHL distribui mais uma vez encomendas no arranha-céu de Duisburg <unk> em companhia.

Após um hiato prolongado, a gigante dos serviços logísticos DHL decidiu retomar as entregas em um edifício residencial de grande porte localizado em Duisburg. A retomada do serviço é acompanhada por medidas de segurança rigorosas e escrutínio público.

O edifício, considerado um ponto de encontro social, tornou-se um ponto de controvérsia quando a DHL interrompeu temporariamente as entregas devido a preocupações com a segurança dos funcionários. Isso resultou nos moradores terem que buscar suas encomendas em agências dos correios próximas, enquanto concorrentes como Hermes, DPD e GLS continuavam com suas operações de entrega normais.

Enquanto vários moradores apoiaram a decisão da DHL, outros a consideraram excessiva. Agora, em uma tentativa de retomar as entregas, a DHL vai empregar um serviço de escolta para proteger seus entregadores. No entanto, a natureza desse serviço de escolta ainda não foi revelada, com rumores circulando sobre a possibilidade de serviços de segurança privada entrarem em cena.

O período de teste para essa nova abordagem está previsto para durar duas semanas. "A segurança de nossos funcionários é nossa principal preocupação, e intensificamos as medidas de segurança para nossa equipe de entrega, incluindo o uso de serviços de escolta no local", esclareceu um porta-voz da empresa. "Valorizamos muito nossa colaboração com as autoridades locais, que continuam envolvidas ativamente nesses assuntos."

O edifício, conhecido coloquialmente como o "Gigante Branco", encontra-se em estado de deterioração desde sua construção nas décadas de 1970. Inúmeras janelas quebradas, varandas bagunçadas e escadas deterioradas são apenas alguns dos problemas que afligem esse edifício que já foi orgulhoso. Relatórios também sugerem que os moradores têm o hábito de descartar seu lixo e resíduos de forma descuidada, atraindo pragas indesejadas como ratos, baratas e pombos.

