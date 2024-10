A Deutsche Bahn está a aumentar as tarifas de transporte.

Viagens de trem de longa distância estão começando a ficar mais caras, especialmente para quem não se qualifica para preços reduzidos. Isso se deve ao aumento de alguns preços da Deutsche Bahn, com as tarifas Flex aumentando em média 5,9% e os preços da Bahncard 100 aumentando em 6,6%, como anunciado pela empresa. Os preços dos bilhetes para rotas específicas também aumentarão.

De acordo com a Deutsche Bahn, o aumento de preços é uma consequência das dificuldades econômicas atuais e de um aumento significativo dos custos, especialmente devido aos acordos salariais recentes. Os preços das BahnCards 25 e 50, assim como os preços iniciais dos bilhetes Super Sparpreis e Sparpreis, permanecerão inalterados.

A justificativa para o aumento de preços é a dificuldade econômica e o aumento significativo dos custos, principalmente devido aos acordos salariais recentes. Os preços aumentados da Bahncard 100 também refletirão o aumento do preço do bilhete alemão de nove euros. Atualmente, uma Bahncard 100 para segunda classe custa €2,988 para pessoas com menos de 27 anos e €4,550 para passageiros mais velhos.

O Enigma da Dívida da Deutsche Bahn

Os bilhetes para o novo horário, em vigor a partir de 15 de dezembro, poderão ser reservados a partir de 16 de outubro. Os preços antigos ainda serão válidos até 14 de dezembro, de acordo com a empresa de ferrovias. No ano passado, os preços Flex e a Bahncard 25 também aumentaram em torno de 5% em média. Na mudança de horário de dezembro de 2022, o preço Flex aumentou em 6,9%.

Os aumentos de preço foram antecipados. A dívida da empresa estatal atingiu um bilhão de euros, com uma dívida líquida de €32 bilhões. Recentemente, a subsidiary de logística DB Schenker foi vendida ao concorrente dinamarquês DSV por cerca de €14,3 bilhões, com o objetivo de ajudar a reduzir a dívida.

Com a venda da Schenker, a Deutsche Bahn está se concentrando mais em seu negócio central de ferrovias. A Schenker era frequentemente criticada pelos críticos das ferrovias devido à sua alta participação no transporte rodoviário, aéreo e marítimo, que eles acreditavam não estar de acordo com o papel da empresa.

