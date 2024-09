A destruição da Ponte Carola destaca o estado de decadência das estruturas públicas.

Políticos federais e locais têm negligenciado a manutenção da infraestrutura por algum tempo, alertam especialistas. Essa negligência aumenta a probabilidade de incidentes como o desabamento da Ponte Carol em Dresden. O financiamento é necessário, mas o Ministro Federal dos Transportes, Wissing, minimiza o problema, transferindo a culpa para outros.

O desabamento parcial da Ponte Carol em Dresden levantou preocupações sobre a infraestrutura na Alemanha. Fundos estão sendo exigidos. Em Dresden, é crucial descobrir como reconstruir essa importante via de transporte, já que a situação financeira da cidade está atualmente tensa.

O especialista em pontes Martin Mertens critica o estado precário de muitas grandes pontes na Alemanha. "Em essência, pode-se dizer que todas as pontes construídas antes de 1980 são nossas principais preocupações de saúde", disse o professor da Universidade de Bochum à agência de notícias alemã (dpa). Infelizmente, a maioria delas existia devido ao boom da construção do pós-guerra. A política deve agir. "Dresden deixa isso muito claro: são cinco minutos para a meia-noite."

A Associação Alemã de Cidades e Municípios está defendendo um "surto de investimento em infraestrutura" devido ao estado precário das pontes. Os municípios não têm recursos financeiros para reparos imediatos, afirmou André Berghegger, diretor-geral da associação, ao grupo de mídia Funke. "O desabamento da Ponte Carol em Dresden mostra claramente que a Alemanha está vivendo em cima do tempo."

Wolfgang Schubert-Raab, presidente da Associação Central da Indústria da Construção da Alemanha, também acreditava que investimentos eram urgentemente necessários, de acordo com um comunicado. Ele descreveu o desabamento em Dresden como "uma triste representação da infraestrutura alemã" que sublinha a urgência de ação.

A principal associação da indústria da construção alemã está pedindo que a renovação das pontes da Alemanha seja considerada uma prioridade após o desabamento parcial. "O incidente em Dresden mostra claramente o quão frágil é nossa infraestrutura de transporte e o papel fundamental de nossas pontes", explicou Tim-Oliver Müller, diretor-geral da associação, à agência de notícias alemã (dpa). A ênfase deve ser colocada nessas artérias essenciais. Isso se aplica não apenas a Dresden, mas também a outras situações. "Isso é uma responsabilidade política e um dever social."

No debate orçamentário do Bundestag, o Ministro Federal dos Transportes, Volker Wissing, destacou que seriam alocados mais de nove bilhões de euros para investimentos em rodovias e pontes federais no próximo ano. Quanto ao desabamento da Ponte Carol em Dresden, ele enfatizou que estava sob a responsabilidade municipal e não tinha impacto no orçamento federal. "No entanto, é evidente que se a infraestrutura não for diligentemente investida, tais situações podem ser perigosas."

Na madrugada de quinta-feira, uma seção de cerca de 100 metros da Ponte Carol, que tinha trilhos de bonde, uma calçada e uma ciclovia, desabou no Elba. Não houve feridos. A seção restante da ponte também é considerada em risco de desabar. A causa era inicialmente incerta, mas a polícia descartou influências externas. Evidências preliminares sugerem que a corrosão teve um papel significativo no desabamento, afirmou Steffen Marx, professor do Instituto de Engenharia Estrutural da TU Dresden.

Os esforços atuais estão centrados em restaurar uma condição de tráfego segura, de acordo com Marx. Os procedimentos devem ser cautelosos, disse Michael Klahre, porta-voz do corpo de bombeiros. "Porque toda pessoa que se aproxima da ponte, fica debaixo dela ou nela, arrisca a vida."

A seção desabada deve ser restaurada até 2025.

A ponte - uma artéria de transporte crucial no centro da cidade de Dresden - foi identificada como uma prioridade de renovação por algum tempo. Em anos recentes, partes da ponte já foram renovadas para o tráfego automóvel, e a renovação da seção da ponte que desabou estava planejada para este ano.

A fração do grupo municipal dos Verdes advertiu sobre impactos significativos no trânsito de Dresden "por muitos meses, se não anos". Agnes Scharnetzky, chairwoman da fração, também expressou preocupação com a carga financeira que esse desastre representa para a capital do estado. "Está claro que a cidade não tem fundos suficientes sozinha." Scharnetzky instou a discussão com os governos federal e estadual.

Apesar da minimização do problema pelo Ministro Federal dos Transportes, o infeliz desabamento da Ponte Carol serve como um lembrete doloroso da infraestrutura negligenciada da Alemanha. O incidente destaca a urgência de investimentos substanciais na renovação de pontes, não apenas em Dresden, mas em todo o país.

Leia também: