A desgraça dos Red Bulls não é necessária para atingir o fundo.

O Grande Prêmio do Azerbaijão resultou em uma vitória para a McLaren e um revés para a Red Bull. O campeão reinante, Max Verstappen, passou por momentos difíceis. E não há muito otimismo à vista para o próximo fim de semana de corridas. Pode ficar ainda mais desafiador.

Inicialmente, o grande destaque deveria dar um passo atrás. A McLaren declarou antes da viagem a Baku que Oscar Piastri agora ajudaria o candidato ao título Lando Norris. Essa medida faz sentido, considerando que Norris tem mais chances de alcançar Verstappen - mas Piastri prova semana após semana que não está satisfeito em ser o segundo violino. Nas últimas sete corridas, ninguém se saiu tão bem quanto o australiano, que garantiu sua segunda vitória com uma manobra impressionante contra Charles Leclerc no domingo. Se Piastri continuar se saindo tão bem, fazer valer a ordem de equipe planejada pela McLaren será bastante desafiador.

Mas esse é um problema luxuoso para a equipe do momento, que já alcançou mais do que se esperava. Há alguns meses, a McLaren estava lutando na parte de trás, mas, na primeira parte do ano, a equipe de corridas se tornou a quarta força - e em Baku, eles ultrapassaram a Red Bull no topo da classificação de construtores. "Somos a melhor equipe da Fórmula 1, isso faz bem dizer", disse Lando Norris, que tinha todas as razões para estar de bom humor apesar de ter ficado fora do pódio. Quem consegue subir da 15ª posição para a 4ª e ainda ultrapassa o campeão mundial no final, está dirigindo um carro que pode brigar pelo campeonato. Norris ainda tem uma diferença significativa a ser percorrida em relação a Verstappen, com sete corridas e três sprints restantes - a grande vitória ainda é uma possibilidade, mas agora são necessárias vitórias regulares. A próxima pista, em Cingapura (22 de setembro), deve agradar à equipe, mas a McLaren está sob pressão.

A Red Bull também tem problemas e pouca esperança. Os campeões mundiais pensavam ter virado a esquina após o início decepcionante em Monza em setembro - mas em Baku, eles marcaram menos pontos. Os principais motivos foram a incapacidade da Red Bull de entender seu carro, então não foi encontrado um ajuste adequado para Verstappen. "O carro era como um kart, uma roda sempre estava no ar nas curvas lentas", disse o holandês após seu quinto lugar. E o cenário para o próximo domingo não lhe deu esperança: "Não acho que Cingapura será nossa melhor corrida". Não, disse o uma vez invencível holandês, este fim de semana em Baku "não foi divertido".

Outro motivo para os problemas da Red Bull é Sergio Perez. Há meses, ele está significativamente abaixo de Verstappen na competição da equipe, enquanto Verstappen dominava toda a competição. No entanto, essa lacuna tem se fechado nas últimas semanas, e em Baku, Perez finalmente pôde dizer: "Nosso carro é complicado, até Max está sentindo agora". Perez lidou melhor com o circuito de rua, chegou a disputar o pódio - mas, no final, tornou-se mais uma vez o herói trágico. Seu acidente com Carlos Sainz, na Ferrari, custou a ele e à equipe pontos valiosos, e confirmou a impressão: a Red Bull não pode contar com dois pilotos na briga por seus objetivos elevados.

Pode ficar ainda pior...

Ralf Schumacher apresentou uma teoria no domingo à noite: "Acredito que a Red Bull ficará no máximo em terceiro lugar no Campeonato de Construtores", disse o especialista do Sky. Eles agora estão atrás da McLaren por 20 pontos e têm uma vantagem de apenas 31 pontos sobre a Ferrari. A Ferrari vem se movendo silenciosamente para cima, mas a tendência é clara. Leclerc e Sainz ganharam mais de 30 pontos nas três corridas desde a pausa de verão, e as perspectivas de sucesso da Ferrari em Cingapura parecem maiores do que as da Red Bull.

