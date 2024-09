A desaceleração das ações dos bancos está fazendo com que o Dow se estagne.

Wall Street está gradualmente se recuperando de seus recentes revezes, mas a um ritmo mais lento do que no dia anterior. O Dow está sendo segurado por perdas no setor bancário. Dados cruciais de inflação devem ser divulgados mais tarde na semana.

Investidores tiveram uma abordagem um tanto cautelosa na compra de ações na terça-feira. O Dow Jones Industrial Average, composto por empresas prestigiadas, caiu 0,2 por cento, fechando em 40.736 pontos. Por outro lado, o Nasdaq, centrado em tecnologia, registrou um aumento de 0,8 por cento, para 17.025 pontos, enquanto o S&P 500 aumentou 0,4 por cento, para 5.495 pontos. Todos os três índices conseguiram se recuperar de suas perdas anteriores e asseguraram ganhos de mais de um por cento cada na segunda-feira.

Investidores estão aguardando a taxa de inflação de agosto, que é projetada para cair ligeiramente para 2,6 por cento em relação ao ano anterior. De acordo com Erik Knutzen, estrategista de investimentos da Neuberger Berman, se os dados de inflação superarem as expectativas, isso pode acender preocupações, e se ficarem aquém, os mercados podem responder negativamente devido aos temores aumentados de recessão. Os dados do índice de preços ao produtor serão revelados na quinta-feira. Além disso, durante a noite de terça-feira (horário de Brasília), o primeiro debate televisivo entre a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump está previsto para ocorrer.

O mercado pode permanecer dentro de uma faixa específica ou exibir uma tendência ligeiramente negativa até o início da temporada de relatórios de ganhos do terceiro trimestre. Isso de acordo com Oliver Pursche, consultor da Wealthspire Advisors em Nova York. "Setembro costuma ser problemático, e atualmente não há notícias significativas para impulsionar ainda mais os preços das ações", acrescentou, se referindo aos ganhos já obtidos neste ano.

Apple enfrenta revés financeiro

As ações individuais ganharam destaque, com a Apple sendo um dos principais assuntos. A empresa dos EUA acabou perdendo sua batalha judicial sobre bilhões em impostos atrasados. O Tribunal de Justiça Europeu (TJE) decidiu que a Apple deve devolver 13 bilhões de euros em benefícios fiscais ilegais à Irlanda. O valor das ações da empresa caiu em 0,4 por cento como consequência. Além disso, a Huawei conseguiu superar a Apple após apresentar um smartphone dobrável triplo logo após a apresentação do iPhone. A Huawei relatou cerca de 3,6 milhões de pré-encomendas para seu dispositivo "Mate XT".

Tesla mantém ímpeto

As ações da Tesla subiram. O pioneiro de veículos elétricos viu seu estoque crescer em 4,6 por cento, liderando os ganhos entre as ações de crescimento. A Comissão Europeia está considerando reduzir as taxas antidumping controversas sobre veículos elétricos produzidos na China pela Tesla e várias fabricantes chinesas. De acordo com os documentos da Comissão Europeia, a taxa adicional para a Tesla será reduzida para 7,8 por cento, em comparação com os 9 por cento anteriores.

Investidores demonstram interesse em Oracle

As ações da Oracle registraram grandes ganhos após a empresa relatar resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado, principalmente devido ao rápido desenvolvimento em serviços de nuvem.

Ações de bancos perdem popularidade

As ações dos bancos americanos JPMorgan e Goldman Sachs foram rejeitadas pelos investidores. As ações de dividendos desses bancos caíram em 5,2 por cento e 4,4 por cento, respectivamente, devido a projeções cautelosas dessas instituições para o ano seguinte. Além disso, os participantes do mercado reagiram negativamente a um discurso do vice-presidente do Fed, Michael Barr, sobre os requisitos de capital futuros para bancos. O aumento proposto de 19 por cento nas exigências de capital sob as regras finais do Basileia agora aumentará em apenas 9 por cento, de acordo com o anúncio de Barr. Isso pode reduzir os requisitos de capital para os maiores bancos dos EUA, mas não tão substancialmente quanto initially projetado.

