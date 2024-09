A desaceleração da inflação dos consumidores alcança um nível de miniatura desde fevereiro de 2021

O Índice de Custo de Vida, uma ferramenta que quantifica as flutuações de preços de itens frequentemente comprados como bens e serviços, apresentou uma redução significativa, passando de 2,9% em julho para 2,5% em agosto, uma figura não vista desde fevereiro de 2021 e igual à média de 2018, de acordo com estatísticas fornecidas pelo Bureau of Labor Statistics em 31 de agosto.

Ao analisar as flutuações mensais, os preços apresentaram um aumento modesto de 0,2%, mantendo-se estáveis em relação a julho.

Especialistas haviam previsto uma substancial queda na taxa anual para 2,6% em agosto, de acordo com o FactSet. Essa previsão é atribuída em grande parte à influência positiva das comparações dos anos anteriores. Os preços da gasolina em alta no verão de 2022 inflaram artificialmente a inflação em agosto de 2023.

Apesar da previsão de queda na taxa anual, o setor empresarial ainda pode se beneficiar de uma economia relativamente estável, indicada pelo aumento modesto dos preços. O decréscimo do Índice de Custo de Vida também pode atrair mais investimentos para a economia.

