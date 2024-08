A Delivery Hero continua a expandir e gerar receita de suas afiliadas no Oriente Médio

Com a demanda em ascensão, a Delivery Hero manteve seu ritmo de crescimento. A gigante de entrega de comida também anunciou a Oferta Pública Inicial (IPO) de sua subsidiária do Oriente Médio, Talabat. Segundo a interina CFO Marie-Anne Popp, "É meio inerente à nossa natureza revisarmos frequentemente as necessidades de nossa carteira". Ela não revelou detalhes sobre a transação ou a utilização dos fundos.

O analista da Jefferies, Giles Thorne, recentemente expressou suas opiniões, afirmando que a IPO colocará o segmento de alto potencial da Talabat sob os holofotes, que tem sido um pouco ofuscado na organização maior. A listagem pública da Talabat está prevista para começar no quarto trimestre na Bolsa de Valores de Dubai. Todas as ações oferecidas virão das holdings da Delivery Hero, mas a empresa pretende manter uma participação significativa na Talabat. As ações da Talabat tiveram um aumento de oito por cento e lideraram o índice MDAX em desempenho. Os analistas do RBC estimam o valor da Talabat em 5 bilhões de euros, o que implica uma relação de valor de empresa sobre vendas de 1,3.

A região do Oriente Médio e Norte da África tem sido o principal motor de crescimento da Delivery Hero por algum tempo. No segundo trimestre, o GMV tratado através da plataforma aumentou quase 37 por cento para 3,1 bilhões de euros - quase quadruplicando a taxa de crescimento geral da Delivery Hero.

"Bem posicionada" subsidiária

Popp revelou que a planejada IPO da Talabat visa fortalecer sua presença na região. "Achamos que é a hora certa, ou em breve, para dar as boas-vindas aos investidores regionais a bordo e contribuir para o fortalecimento de nossas operações no MENA", disse Popp. Ela enfatizou a importância de "bem posicionar" a Talabat na região. De acordo com o principal banco da Alemanha, a Talabat opera em nove países do Oriente Médio e Norte da África e é lucrativa no nível do resultado operacional ajustado (Ebitda).

O GMV do grupo aumentou 10 por cento em relação ao ano anterior para 11,9 bilhões de euros no segundo trimestre, enquanto as receitas do grupo atingiram 3 bilhões de euros. Graças a uma estratégia determinada de corte de custos, o resultado operacional semestral aumentou para aproximadamente 241 milhões de euros. Todos os principais indicadores de desempenho superaram as previsões auto-declaradas da Delivery Hero.

O CEO Niklas Östberg afirmou: "Tivemos um trimestre bem-sucedido e esperamos crescimento contínuo e aumento substancial da lucratividade durante o segundo semestre de 2024". Para os totais anuais, ele continua prevendo uma taxa de crescimento do GMV ajustada à moeda de 7 a 9 por cento. A receita do grupo é projetada para aumentar 18 a 21 por cento. O resultado operacional é esperado entre 725 milhões e 775 milhões de euros.

