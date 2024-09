A decisão do caso da Apple representa um triunfo modesto contra a fraude fiscal generalizada

Reviravolta Histórica para Apple: UE Vence Longo Caso de Cartel, Destacando seu Poder contra Evasão Fiscal Corporativa

À medida que a Comissária Europeia Margrethe Vestager se prepara para se aposentar da política no final de novembro, ela pode olhar para trás e ver uma marca importante em sua carreira: a decisão histórica do Tribunal de Justiça Europeu (TJUE) contra a gigante da tecnologia Apple, um caso que se estendeu por quase uma década. As decisões do TJUE nos casos Google e Apple reforçam ainda mais a campanha de Vestager contra o poder de mercado e as práticas de evasão fiscal das grandes empresas de tecnologia e corporações internacionais. Este veredicto da Apple serve como uma nota triunfal para Vestager antes de sua partida.

A decisão marca o ponto culminante dos esforços incansáveis de Vestager para desafiar o domínio da Apple, remontando ao momento em que ela considerou os acordos secretos de impostos da Irlanda com a Apple como auxílio estatal ilegal e ordenou que a Apple pagasse €13 bilhões. O TJUE agora revogou o recurso bem-sucedido da Apple contra a decisão inicial, dando a Vestager o veredicto final: os benefícios fiscais do governo irlandês, que permitiram que a Apple pagasse menos de 1% de impostos sobre seus lucros entre 2003 e 2014, foram uma distorção ilegal da competição.

Isso põe fim à disputa de cartel mais longa da história. Vestager saudou a decisão como "uma grande vitória para os cidadãos da Europa e para a justiça fiscal". Legalmente, não há espaço para recurso. Para Vestager, é um presente de despedida adequado. Mas para a UE, é apenas o começo. A saga fiscal da Apple demonstra a necessidade de ação política para contrapor o enriquecimento próprio das grandes empresas da internet em todo o mundo, uma área em que muitos governos geralmente ficam aquém. Como resultado, as grandes empresas de tecnologia há muito se mudaram para novos paraísos fiscais.

Apple: Um Grande Pagador de Impostos no Exterior, Não na Europa

Não surpreendentemente, a Apple expressou "decepção" com a decisão. A empresa afirmou: "Pagamos todos os impostos que devemos, onde quer que operemos, e nunca houve um acordo especial". No entanto, também é verdade que, embora a Apple seja um dos maiores pagadores de impostos nos EUA, ela conseguiu pagar virtualmente nenhum imposto sobre seus lucros europeus por décadas, usando seus "iTricks" irlandeses.

De fato, os vazamentos irlandeses permitiram que a Apple desfrutasse de bilhões de euros em lucros isentos de impostos desde pelo menos 2013, explorando a competição global por receita de impostos entre governos. Apesar de vender consistentemente milhões de iPhones e aplicativos para clientes em toda a Europa todos os anos, a Apple conseguiu evitar pagar qualquer imposto substancial na UE, canalizando lucros por meio de reservas legais de patentes para duas empresas de fachada em Cork e depois para paraísos fiscais do Caribe.

Os Buracos Legais Envolutos do Governo de Dublin Alimentam a Magia de Lucro da Apple

As estratégias de economia fiscal da Apple deviam muito aos buracos legais enrolados do governo irlandês. Embora o governo irlandês tenha tentado capturar alguns farelos da receita de impostos das grandes empresas de tecnologia internacionais na competição global, a "dobra irlandesa" permitiu que empresas como a Apple armazenassem vastas somas em paraísos fiscais do Caribe - essencialmente, isentos de impostos. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou há algum tempo que cerca de 40% dos investimentos globais servem principalmente para evasão fiscal, não para fins produtivos reais.

As Multinacionais Se Mudaram para Novos Pastos

Ironicamente, até a Irlanda resistiu em coletar a receita de impostos perdida que Bruxelas exigiu por anos. A situação aponta para uma luta menos sobre a lei do que sobre política. A exigência de impostos atrasados de Vestager pode ser vista como uma manobra legal defensiva contra anos de inação política nos países da UE em relação à evasão fiscal grosseira. Na época, a comissária da UE Vestager tentou compensar os fracassos governamentais através da política de concorrência.

No final, não foram as decisões judiciais que impulsionaram a mudança. Em vez disso, Dublin aboliu a "dobra irlandesa" em 2015 sob pressão internacional devido à confrontação de Bruxelas com a Apple. Por muito tempo, não apenas paraísos fiscais como a Irlanda, mas também Malta, Chipre, Países Baixos, Luxemburgo e outros bloquearam regras mais rígidas e uniformes.

Recentemente, cerca de 140 países comprometeram-se com um imposto global mínimo de 15% para empresas multinacionais, incluindo países da UE amigáveis aos impostos como Irlanda, Hungria e Estônia. No entanto, o laureado Nobel Joseph Stiglitz alertou em um relatório no final do ano passado que o acordo pioneiro havia sido significativamente enfraquecido por várias isenções e regras especiais, minando seu efeito pretendido. A receita esperada do imposto global mínimo representaria menos de 5% da receita mundial de impostos de empresas multinacionais, sugerindo que entidades poderosas ainda conseguem driblar suas obrigações.

