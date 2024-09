A DAZN anuncia publicamente uma possível retirada da Bundesliga.

Apesar da disputa em andamento com a Bundesliga Alemã (DFL), o canal esportivo digital DAZN espera eliminar prejuízos e alcançar lucro até o final de 2024, revelou a CEO Alice Mascia à revista "Capital". Até a segunda metade do próximo ano, "alcançaremos nosso primeiro semestre lucrativo", declarou Mascia. "Em 2025, esperamos ser lucrativos durante todo o ano."

Mascia comemorou isso como uma marca importante para a indústria esportiva na Alemanha. "Estamos provando que há dinheiro a ser feito com esportes ao vivo, apesar de todos os céticos", disse ela. Desde sua estreia na Alemanha em 2016, a empresa de mídia internacional tem transmitido jogos ao vivo da Bundesliga e da Liga dos Campeões, entre outros. Durante a entrevista, Mascia manteve sua posição nas ameaças feitas na disputa com a DFL, atualmente sendo negociada na Instituição Alemã de Arbitragem (DIS). Em abril, o DAZN havia ameaçado tomar medidas legais adicionais e uma possível saída da Bundesliga.

"Não estamos deixando pedra sobre pedra", declarou Mascia. Essa disputa gira em torno da lei de competição europeia, que pode ser tratada em tribunais civis. A possibilidade de uma retirada completa da Bundesliga permanece aberta. "Somos uma entidade global, então a Bundesliga não é nosso único foco", ela acrescentou.

As tensões entre o DAZN e a DFL aumentaram devido ao leilão de abril e uma garantia bancária. A disputa surgiu quando a DFL concedeu o pacote de direitos de TV B, com 196 jogos ao vivo para as temporadas de 2025/26 a 2028/29, ao provedor de TV a cabo Sky. O DAZN acusou a DFL de rejeitar sua oferta superior devido a um pedido de garantia bancária que não poderia ser cumprido em 24 horas.

Houveram dúvidas sobre a estabilidade financeira do DAZN e o investidor Len Blavatnik. "Entre os licitantes, ninguém está crescendo tão rápido e lucrativamente quanto nós - o que é benéfico para as ligas e associações com as quais colaboramos", explicou Mascia. "Quanto a Len Blavatnik: desde o lançamento do DAZN, ele investiu mais de US$ 6 bilhões em direitos, tecnologia e pessoal. Os investimentos de Blavatnik aumentaram significativamente o valor dos direitos de mídia dos clubes."

O leilão foi suspenso pela DFL após a concessão do maior pacote de direitos à Sky. O DAZN então apresentou uma queixa à Instituição Alemã de Arbitragem. Mascia expressou sua confusão com a situação. "Às vezes, é difícil entender que temos que lutar legalmente não apenas para pagar mais dinheiro à DFL, mas para ter permissão para pagar a eles", disse ela. Uma decisão sobre seus planos futuros é esperada para a próxima terça-feira.

