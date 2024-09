A crescente prevalência de divórcios na China equivale a oportunidades lucrativas para certos indivíduos.

Apesar da taxa de casamentos na China estar em constante queda, uma fotógrafa de 28 anos baseada na província de Henan está aproveitando uma tendência em ascensão: o divórcio. Agora, ela captura fotografias de casais que homenageiam e, às vezes, comemoram o fim de seus relacionamentos.

De acordo com dados estatísticos do Bureau Nacional de Estatísticas da China, a taxa de casamentos no país tem diminuído consistentemente, passando de aproximadamente 13 milhões em 2013 para menos de 7 milhões em 2022, o menor nível desde 1985. Embora tenha havido um ligeiro aumento em 2022, alcançando quase 8 milhões, as autoridades continuam preocupadas com essa tendência.

Por outro lado, as taxas de divórcio dispararam, alcançando um recorde de 4,7 milhões em 2019, mais de quatro vezes maior do que duas décadas atrás. O governo tentou mitigar esse aumento ao implementar um período de "resfriamento" de 30 dias obrigatório para casais antes do divórcio, o que levou a uma diminuição temporária em 2021, mas o número aumentou em 25% em 2023 em comparação com o ano anterior.

Essas tendências contribuíram para uma crise demográfica séria na China, exacerbada por uma economia em desaceleração, uma população envelhecida e uma queda na taxa de natalidade devido à política do filho único de décadas.

Inspirada pelas longas filas fora dos escritórios do governo que facilitam os processos de separação, a fotógrafa começou a oferecer seus serviços a divorciados no ano passado. Ela já fotografou cerca de 30 casais, captando emoções de desespero e alegria enquanto eles desmancham seus laços matrimoniais.

"O negócio está bom", disse a fotógrafa. "Ambas, a alegria e a tristeza, valem a pena serem registradas."

Evolução das atitudes em relação ao divórcio

A entrada da fotógrafa no negócio de fotografia de divórcio ilumina as mudanças nas vistas da China sobre o casamento.

Uma vez estigmatizado na sociedade chinesa, que valoriza a estabilidade familiar e a união, o divórcio agora é mais aceito socialmente pelos jovens, mesmo que resulte de um casamento infeliz.

Essa mudança cultural resultou em um mercado florescente para a fotografia de divórcio, não apenas para a fotógrafa, mas também para outros fotógrafos que esperam lucrar com a tendência.

Amostras dessas fotografias de divórcio podem ser encontradas na plataforma de mídia social chinesa Xiaohongshu, destacando casais assinando seus papéis de divórcio e casais posando com seus certificados de divórcio.

"Tenho 29 anos. Divórcio feliz", escreveu um usuário, acompanhado de uma foto de seus certificados de casamento e divórcio.

Além disso, empresas agora oferecem serviços para se livrar de recordações de casamento de um divorciado de uma maneira cerimonial.

Peng Xiujian, pesquisadora sênior da Universidade de Victoria, na Austrália, acredita que a mudança cultural é um reflexo de uma geração mais jovem que se concentra na liberdade pessoal e no desenvolvimento da carreira.

Ela atribui a queda nos casamentos a fatores econômicos e sociais, incluindo o ambiente de trabalho de alta pressão, o mercado de trabalho competitivo e o alto custo de vida.

Para aqueles que optam pelo divórcio, não é mais visto como vergonhoso, de acordo com a fotógrafa.

"Não é vergonhoso ser corajoso o suficiente para se divorciar", disse ela. "Ambas as partes ainda têm sentimentos e querem comemorar o relacionamento."

Um casal que estava se divorciando que contratou seus serviços escolheu um restaurante onde eles tiveram seu primeiro encontro, pedindo pratos nostálgicos e sentando um do lado do outro sem falar. Depois da sessão de fotos, ambos choraram, de acordo com a fotógrafa.

A esposa sofreu com conflitos contínuos com sua sogra e seu marido estava muito ocupado com o trabalho para ajudar a resolver as brigas, explicou a fotógrafa.

Infelizmente, nem todas as separações são mútuas.

A fotógrafa lembrou de um homem passando a sessão inteira mexendo no telefone, fazendo a mulher chorar. O homem havia instruído que não fossem tiradas muitas fotos com seu rosto nelas depois.

Isso não foi a única vez que o homem rejeitou seus serviços; ele contratou outro fotógrafo para fotografar seu novo casamento com sua parceira.

No entanto, a fotógrafa atende principalmente clientes femininos, garantindo que os parceiros masculinos compartilhem os custos do serviço.

O divórcio como commodity

A 60 quilômetros de Pequim, Liu Wei e sua equipe operam um negócio que ajuda casais divorciados a eliminar as provas de seus casamentos anteriores.

Rostos em fotos de casamento antigas são ocultados com tinta spray antes de serem destruídos em um triturador, junto com outras recordações preciosas. Todo o processo é gravado em vídeo para aqueles que procuram encerramento e a oportunidade de seguir em frente.

A demanda pelos serviços de Liu é tão alta que seu negócio está prosperando, tendo destruído fotografias de casamento de quase 2.500 casais desde seu início em 2021.

Gary Ng, economista da Natixis, banco de investimento francês, nota a dificuldade em prever o tamanho do mercado de divórcios e o potencial de crescimento, mas reconhece que as taxas de divórcio em ascensão na China indicam "que haverá mais atividades econômicas em torno disso".

Tan, a fotógrafa, já está considerando como expandir seu negócio, procurando maneiras de incentivar clientes a voltarem caso o destino reúna os casais separados.

"Eu oferecerei um desconto de 18% se o casal se casar novamente e me pedir para capturar os momentos", ela propôs.

O negócio da fotógrafa atraiu outros fotógrafos que buscam capitalizar na tendência crescente da fotografia de divórcio na China. Com o aumento das taxas de divórcio, empresas que oferecem serviços para se livrar de recordações de casamento de um divorciado de uma maneira cerimonial também se tornaram populares.

Leia também: