A corrida ao título da Premier League está ao rubro, mas o Manchester City mantém a vantagem sobre o rival Liverpool

No entanto, um empate ou uma derrota do City daria ao Liverpool, que persegue o tetracampeonato, a oportunidade de roubar o título ao atual campeão.

Há três anos, o City venceu o Liverpool por um ponto e é o favorito para conquistar o título da Premier League novamente.

Depois de empatar 2-2 com o Liverpool no Estádio Etihad a 10 de abril, o City venceu confortavelmente os três jogos seguintes em casa, marcando 13 golos.

Antes da ronda de jogos de domingo, a equipa de Guardiola também teve uma semana de folga, enquanto o Villa jogou na quinta-feira, empatando 1-1 com o Burnley. O Liverpool também esteve em ação a meio da semana, vencendo o Southampton por 2-1.

O livro de forma aponta para que o Liverpool vença o Wolves em Anfield no domingo. Desde a derrota fora com o Leicester, a 28 de dezembro, o Liverpool está invicto, tendo ganho 14 dos seus últimos 17 jogos no campeonato.

Se o Liverpool conseguir conquistar o título, a equipa de Jürgen Klopp tem a oportunidade de garantir uma quadruplicação sem precedentes, ao vencer o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, a 28 de maio, no Stade de France, em Paris.

Essencialmente, chegámos à "final" de tudo aquilo por que competimos", disse Klopp antes do jogo de domingo contra o Wolves.

"Duas taças nacionais, a Taça dos Campeões Europeus - e levar a campanha da Premier League até à última jornada é o equivalente a chegar a uma final. Dizer o quanto estou orgulhoso da nossa equipa e do nosso clube é um eufemismo."

Há dez anos, o City quase fez uma grande confusão num jogo em casa, em circunstâncias semelhantes, contra o Queens Park Rangers - até Sergio Aguero deixar a sua marca aos 94 minutos.

Com o City a perder por 2-1 aos 92 minutos, mas a precisar de vencer o QPR para conquistar o seu primeiro título de campeão inglês em 44 anos, Edin Dzeko empatou.

Então, aos 93:20, no último minuto do jogo, um Aguero composto abriu caminho através da frenética defesa do QPR e disparou para garantir a vitória e conquistar a Premier League 2011/12.

O golo de Aguero foi imortalizado sob a forma de uma estátua no exterior do Estádio Etihad, que foi inaugurada no início deste mês.

Luta até o fim

O jogo de domingo no Etihad tem potencial para oferecer muitas reviravoltas.

O técnico do Villa é Steven Gerrard, ex-jogador do Liverpool, que certamente adoraria ajudar a dar um título a um clube com o qual não conseguiu conquistá-lo como jogador.

O atual plantel do Villa também inclui dois antigos jogadores do Liverpool - Philippe Coutinho e Danny Ings.

"É mais difícil [ganhar a Premier League]", disse Guardiola ao site do City. "Há muitas semanas, jogos, lutas com lesões e maus momentos, adversários difíceis.

"O sucesso é estar sempre presente nos últimos cinco anos, exceto no ano em que o Liverpool foi imparável", acrescentou Guardiola, referindo-se à equipa de Klopp que conquistou o título da Premier League na época 2019/2020.

"É todos os dias, quando se luta na Premier League e se luta até ao fim, isso dá-nos felicidade. Ficamos mais felizes quando ganhamos.

"Não é uma taça, é uma rotina. Fazer uma rotina é o mais difícil nas nossas vidas."

Após 370 jogos da Premier League esta época, oito dos 10 jogos de domingo têm implicações no título, na qualificação para as competições europeias da próxima época ou na despromoção para o Championship.

O Tottenham Hotspur pode garantir o acesso à Liga dos Campeões se evitar uma derrota contra o Norwich, já rebaixado, e derrotar o rival Arsenal no processo.

Com Norwich City e Watford já rebaixados, o Burnley precisa igualar o resultado do Leeds United para garantir a segurança na Premier League.

Mas se esta temporada nos ensinou alguma coisa, espere o inesperado em ambos os lados da tabela.

De acordo com a Opta, esta temporada é a primeira na história da competição em que é matematicamente possível que cada posição mude até a última rodada.

Fonte: edition.cnn.com