A Copa dos Presidentes viu um aumento no temperamento: a equipe dos EUA garante a 10a vitória consecutiva apesar das acusações relacionadas com palavrões

Um triunfo de domingo levou uma brilhante equipe dos EUA a garantir sua 10ª vitória consecutiva na competição bienal, com o capitão da equipe, Keegan Bradley, selando o ponto final em uma vitória de 18,5-11,5 sobre a Equipe Internacional no Royal Montreal Golf Club, no Canadá.

Xander Schauffele, campeão de dois majors em 2022, deu início aos 12 últimos jogos individuais com uma vitória dominadora de 4&3 (vantagem de quatro buracos nos três buracos finais) contra Jason Day, da Austrália, colocando a equipe de Bradley a apenas 3,5 pontos de garantir a vitória devido à sua vantagem de 11-7 no dia final.

Pontos atribuídos a Russell Henley, Patrick Cantlay, e meio ponto dividido entre o invicto Sam Burns asseguraram que, apesar da derrota de Scottie Scheffler para Hideki Matsuyama, Bradley confirmou mais uma vitória dos EUA, já que o oponente Kim Si-woo não conseguiu converter uma tacada de 10 pés na última hole.

Esse triunfo marcou uma década de Bradley representando a equipe dos EUA, que havia sido derrotada pela Europa na Ryder Cup de 2014.

Agora com 38 anos, Bradley espera utilizar as lições desta semana para se preparar para sua função de capitão na 45ª Ryder Cup em Nova York.

"Da última vez que participei de um desses, fui o ponto decisivo para os europeus na Ryder Cup. Dez anos depois, tive a chance de fazer o mesmo hoje - algo que guardarei para o resto da vida", compartilhou Bradley com a imprensa.

"Aprendi muito com Jim e Tabitha (Furyk) essa semana. Foi o melhor trabalho que já vi como capitão e de uma esposa de capitão", acrescentou.

Um ato questionável

A Equipe Internacional não desistiu sem lutar, tentando garantir sua primeira vitória desde 1998.

Um ataque inicial de 5-0 dos EUA criou um caminho para uma vitória fácil, mas a equipe de Mike Weir fez uma recuperação impressionante com uma varrida própria na sexta-feira, estreitando a diferença e acirrando a competição.

A virada começou com o jovem sul-coreano Tom Kim, de 22 anos, promessa do PGA Tour com três vitórias já no currículo. O atleta havia provocado sentimentos americanos no dia anterior durante um jogo de fourball com Scheffler, comemorando exuberantemente após uma longa tacada de birdie antes de seguir para o próximo tee, sem esperar pelo putt subsequente de Scheffler.

Embora Scheffler tenha admitido que Kim havia "provocado o urso", ele desculpou o incidente como um elemento essencial da competição, acrescentando: "Somos amigos depois, não somos amigos durante".

O assistente capitão Kevin Kisner demonstrou menos tolerância, comparando a decisão de Kim de abandonar Scheffler durante sua tacada a um movimento pouco sábio.

"Eles levaram a esportividade longe demais e cruzaram a linha da integridade", disse Kisner à Golf Channel.

O analista do Sky Sports, Paul McGinley, chamou isso de um ato desrespeitoso, mas Kim argumentou que não havia razão para ficar para assistir ao putt vencedor de Scheffler.

"Não foi uma tentativa de ser rude ou engajar em qualquer manobra desportiva; estávamos apenas concentrados no nosso jogo", disse o campeão de três vezes do PGA Tour.

"Pode parecer que estou apenas comemorando selvagemente, mas não é; é sobre comemorar pela minha equipe", acrescentou.

"Espirituosamente desafiador"

Kim esteve novamente no centro das atenções no sábado após acusar a equipe americana de xingá-lo.

Após vitórias contra Bradley e Wyndham Clark, Kim se juntou novamente ao compatriota Kim Si-woo para uma emocionante partida de foursomes contra Cantlay e Schauffele.

As tensões aumentaram quando Kim ficou chateado após Cantlay recusar-se a conceder uma tacada, e os ânimos se intensificaram quando seu companheiro de equipe comemorou o chip-in surpreendente com um "boa noite" inspirado na estrela da NBA, Steph Curry.

Embora a vitória tenha provado prematura, o rebuliço persistiu além do último putt.

"À medida que os eventos começaram a arrefecer, ficou notavelmente acirrado lá fora. Ouvi alguns jogadores xingando nós", admitiu Tom Kim.

"Não acho que houve boa esportividade lá. Mas faz parte da diversão. Entendo. A equipe americana nos desafiou", disse ele.

Schauffele negou as acusações, insistindo que eles haviam demonstrado o maior cuidado com seus oponentes.

"Estávamos tentando agradar à multidão quando eles estavam batendo", explicou o número 2 do mundo aos repórteres.

"Não tenho ideia se alguém fez algo assim. Não acho que nenhum dos nossos caras faria isso. Portanto, não tenho ideia do que ele pode ter ouvido".

Depois de empatar com Burns em seu jogo individual no domingo, Kim, que terminou a semana com um recorde de 1-2-1, revelou que havia se aproximado de Schauffele e do capitão Furyk para se desculpar por suas declarações do dia anterior.

"only told him, 'Hey, I didn’t mean for it to come across negatively. If it did, I just expressed my apologies,'" Kim said.

"I believed there was a misunderstanding on my part, which I should have clarified better. This event is all about doing things that you would never do and generating energy and participating in various entertaining activities. If I do particular things on the greens when I make putts, I expect the same from them. It was all about that."

Schauffele optou por não revelar a conversa entre ele e Furyk, chamando-a de assunto pessoal. Mais tarde, ele expressou empolgação em enfrentar os quatro jogadores sul-coreanos da Equipe Internacional, especialmente o duo Kim, Im Sung-jae e Ben An.

"Tom e Si-woo juntos... Este curso poderia potencialmente esticar até cerca de 7.000 jardas, mas aqueles rapazes cobrem aproximadamente 9.000 jardas durante uma volta de golfe, pelo menos com base nas minhas experiências contra eles. Eles executam alguns tiros de deixar boquiaberto", compartilhou Schauffele.

"É ótimo para o golfe. Como competidor, admiro isso. Não é o meu estilo, mas aprecio porque é assim que eles jogam. Se eu ficasse irritado e perdesse o foco, poderia acabar fazendo um bogey no próximo buraco, mas aqueles caras estão cheios de energia e fazendo birdies para todos os lados", acrescentou ele.

"Tenho imenso respeito por todos os membros daquela equipe, mas os coreanos definitivamente aquecem o ambiente, sem sombra de dúvida."

