A convergência aparente da separação de Springer parece iminente.

Em 2019, a firma de investimentos americana KKR comprou uma participação na Springer e tornou a empresa privada no ano seguinte. Fontes afirmam que Springer e KKR estão prestes a finalizar um acordo de separação. Um relatório da Reuters sugere que as negociações vêm ocorrendo desde o verão, e um anúncio pode ser feito em breve.

Fontes sugerem que o CEO da Springer, Mathias Döpfner, e a KKR estão perto de alcançar um acordo para dividir o conglomerado de mídia. Uma pessoa familiarizada com o assunto informou à Reuters que o acordo pode ser anunciado já na próxima semana.

No entanto, vários meses ainda podem se passar antes que o acordo seja oficialmente assinado. De acordo com fontes internas, a KKR e o fundo de pensão canadense CPPIB pretendem sair do setor de mídia. Em troca, a KKR adquiriria o controle majoritário do setor de classificados, enquanto Döpfner e sua família manteriam uma participação minoritária. Um porta-voz da Springer recusou-se a comentar o assunto, e a Reuters não conseguiu obter declarações das outras partes envolvidas.

O Financial Times (FT) relatou ter sido informado do acordo proposto por quatro fontes internas, que revelaram que o conselho de supervisão discutirá a estrutura do acordo na quinta-feira. Fontes do FT afirmam que o acordo proposto foi discutido em várias reuniões do conselho de supervisão. De acordo com fontes internas, a empresa inteira poderia ser avaliada em 13,5 bilhões de euros, e o negócio de classificados sozinho poderia valer mais de 10 bilhões de euros. No entanto, a avaliação final ainda não foi confirmada, de acordo com a Reuters.

O investimento da KKR na Springer em 2019 marcou a maior aquisição da empresa até então. O portfólio de mídia da Springer inclui publicações como Bild e Welt, bem como outlets dos EUA como Politico e Business Insider. A KKR apoiou o crescimento através de contribuições financeiras.

Rumores circulam na indústria de que a KKR está considerando vender sua participação na Springer. De acordo com os relatórios, a KKR atualmente detém 35,6% da Springer, enquanto o CPPIB detém 12,9%. Relatos sugerem que qualquer recurso liberado dessa possível venda seria principalmente investido no mercado dos EUA e menos no setor de mídia alemão, segundo fontes internas informaram à Reuters em julho.

