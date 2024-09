- A contribuição para o fundo de pensões poderá ser potencialmente benéfica para funcionários públicos e trabalhadores independentes.

Inicialmente publicado em junho de 2024, estamos compartilhando este conteúdo novamente.

De acordo com as estimativas do Conselho de Especialistas, se os trabalhadores independentes fossem incorporados aos benefícios obrigatórios de aposentadoria, isso produziria "impactos menores porém benéficos" durante os anos 2030. Após a aposentadoria, a vantagem diminuiria. No entanto, até 2080, essa integração ainda exibiria resultados levemente favoráveis. Até mesmo uma extensão para futuros burocratas poderia aliviar a carga financeira do fundo de pensão "no curto e médio prazo", desde que apenas os contribuintes sejam inicialmente envolvidos sem a distribuição de nenhuma pensão adicional.

O cálculo inicial sugere que essa medida resultaria em taxas de contribuição reduzidas para todos os segurados. "O impacto favorável nas taxas de contribuição provavelmente será revertido devido aos benefícios de pensão mais altos a longo prazo ao redor da década de 2070", explicam os economistas.

Financiando o fundo de pensão através de impostos

Expandir a base de participantes não é uma solução mágica para melhorar a situação do fundo de pensão. Além disso, o governo pode até oferecer uma pensão adicional aos oficiais, semelhante àquelas do setor público, além da pensão usual. A pensão média atual é de aproximadamente 3240 euros mensais - mais do que o dobro da pensão básica líquida. Os gastos do estado com as pensões dos servidores públicos já ultrapassam 53 bilhões de euros anualmente.

O financiamento não vai simplesmente desaparecer. Os aposentados de hoje e os servidores públicos ativos com direitos a pensão continuarão a viver por muitos anos. Indiretamente, tanto os servidores públicos quanto os autônomos financiam os benefícios de aposentadoria: através da subvenção anual da receita de impostos, atualmente em torno de 116 bilhões de euros.

