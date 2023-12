A construção na "capital dos arranha-céus" da China não dá sinais de abrandamento

Tal como muitas outras cidades na China, Shenzhen é louca por arranha-céus.

Dos 128 edifícios com mais de 200 metros de altura que foram concluídos no mundo no ano passado, 70% estavam na China, de acordo com o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Shenzhen foi responsável por 11 deles - mais do que todos os Estados Unidos e quase o dobro de qualquer outra cidade chinesa (Chongqing e Guangzhou empataram em segundo lugar, juntamente com Goyang na Coreia do Sul, com seis arranha-céus cada).

Alto por design

A relação da cidade com os arranha-céus remonta a 1980, quando o líder reformista da China, Deng Xiaoping, declarou que uma faixa de terreno agrícola ao longo da fronteira com Hong Kong se tornaria a chamada Zona Económica Especial.

A decisão significava que as empresas poderiam operar com menos restrições do que numa economia planificada - a primeira grande experiência da China com mercados livres desde a revolução comunista de 1949. Os investidores de Hong Kong - e não só - apressaram-se a atravessar a fronteira para construir fábricas e outras empresas.

Desde o início, os responsáveis pelo planeamento urbano decidiram que esta seria uma cidade de arranha-céus. A crescente linha do horizonte de Shenzhen faz simplesmente parte do seu ADN, segundo o professor de arquitetura da Universidade de Hong Kong, Juan Du, cujo livro, "The Making of Shenzhen: A Thousand Years in China's Instant City", será publicado no próximo ano.

Os edifícios mais altos do mundo

"Em Shenzhen, (os arranha-céus estão) realmente ligados à imagem da cidade", disse ela por telefone. "Entre o início dos anos 80 e o início dos anos 90, tinha mais edifícios altos do que qualquer outra cidade chinesa.

"O termo 'velocidade de Shenzhen' foi cunhado na altura da construção dos primeiros arranha-céus da cidade. Quando Deng Xiaoping fez a sua primeira visita a Shenzhen, ficou muito entusiasmado com a velocidade a que os edifícios altos estavam a ser construídos."

Atualmente, Shenzhen evoluiu para além das suas raízes industriais, tornando-se um centro de indústrias de serviços - especialmente tecnologia e design. Muitas vezes descrita como o "Silicon Valley da China", a cidade é a casa de grandes empresas como a Tencent (que construiu dois arranha-céus) e de uma rede de milhares de empresas mais pequenas.

Mas a geografia de Shenzhen também desempenha um papel importante: o centro da cidade está localizado numa faixa estreita entre as montanhas e a fronteira de Hong Kong. Uma rede crescente de linhas de metro e uma nova ligação ferroviária de alta velocidade a Hong Kong tornaram esta faixa ainda mais apetecível, empurrando o desenvolvimento para cima e não para fora.

Cidades em abrandamento

Shenzhen parece não estar a mostrar sinais de abrandamento. Além de uma safra atual de 49 edifícios com mais de 200 metros de altura, outros 48 arranha-céus estão em construção, de acordo com dados do CTBUH.

Mas, à medida que Shenzhen cresce, os espaços de escritórios vazios noutras grandes cidades levaram os analistas de mercado a especular que a China está a ser apanhada numa espiral de construção excessiva. A taxa de escritórios vagos em Pequim, que se situava em 8% no final de 2016, deverá aumentar para 13% no final de 2019, de acordo com um relatório da empresa imobiliária Colliers International. O relatório refere que "a crescente oferta de escritórios continuará a ultrapassar o crescimento da procura".

Em Xangai, o edifício mais alto do país, a Torre de Xangai, com 632 metros, está praticamente vazio desde a sua abertura em 2015, tendo um dos principais promotores do projeto, Gu Jianping, admitido numa cerimónia de entrega de prémios no ano passado que "o maior desafio que a China enfrenta é como construir menos arranha-céus".

Em toda a China, a corrida para o alto produziu marcos históricos de grandes dimensões (como a Torre Zifeng de Nanjing, que tem quase o dobro da altura do edifício mais alto da cidade) em áreas onde não havia procura suficiente para justificar a construção. Foram construídas novas cidades inteiras em locais como Ordos, um posto avançado poeirento no deserto de Gobi, que depois ficou vazio durante anos. Tianjin construiu nada menos do que três distritos comerciais centrais repletos de arranha-céus - incluindo um descaradamente inspirado em Manhattan.

Alguns meios de comunicação social referiram-se ao chamado "Índice de Arranha-Céus", uma ideia proposta pela primeira vez pelo economista Andrew Lawrence em 1999, que sugere que um aumento do investimento em arranha-céus é um prenúncio de recessão.

Contrariar a tendência

Mas, em vez de sinalizar uma recessão, a onda de novos arranha-céus em Shenzhen pode simplesmente refletir a sua economia em expansão. Com o PIB per capita mais elevado de todas as grandes cidades chinesas, Shenzhen está também a registar um aumento dos preços dos terrenos.

No ano passado, o mercado imobiliário da cidade foi considerado o mais caro do continente, com casas a serem vendidas por uma média de 6.500 dólares por metro quadrado, de acordo com a SouFun, que acompanha os preços das casas em 100 cidades chinesas. Tem-se registado uma tendência semelhante no mercado de escritórios, de acordo com David Ji, chefe de pesquisa para a Grande China na consultora imobiliária Knight Frank.

"Shenzhen tem muita procura de espaços de escritórios de grau A, ao contrário de outras cidades do continente que apenas procuram altura para competir entre si", disse ele por telefone.

E, para além do Ping An Financial Centre, de 600 metros, que se tornou o quarto edifício mais alto do mundo quando foi inaugurado no ano passado, Ji disse que "os edifícios construídos em Shenzhen tendem a não ser tão altos em relação a Xangai ou a outras cidades".

Por outras palavras, Shenzhen pode estar a construir muitos arranha-céus, mas a maior parte deles não são espectaculares.

Em vez de tolerar projectos de vaidade, os urbanistas encorajam projectos que se enquadram na cidade circundante, segundo o arquiteto Stefan Krummeck, de Hong Kong. A sua empresa, TFP Farrells, desenhou a KK100, uma torre de 442 metros que é atualmente a segunda mais alta de Shenzhen. Mais do que um ponto de referência isolado, o arranha-céus faz parte de uma antiga aldeia que foi remodelada em conjunto com o KK100.

"Há sempre um pouco de ego trip envolvido nos arranha-céus, mas em Shenzhen é mais sustentável - as torres são razoavelmente modestas", disse ele por telefone. "Há apenas algumas torres de arranha-céus e estão muito bem integradas no tecido urbano.

"Tanto quanto sei, as torres estão cheias e as ruas são animadas. Funciona bastante bem".



Altura: 492m (1614,17 pés)

Pisos: 101

Altura: 492m (1614,17 pés)

Pisos: 101

Arquiteto: Kohn Pederson Fo

