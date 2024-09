A Conferência Pac-12 prevê a reconstrução, incorporando quatro escolas da Conferência Mountain West.

A conferência declarou na quinta-feira que quatro instituições da Conferência da Montanha Rochosas – Boise State, Colorado State, Fresno State e San Diego State – se juntarão à Pac-12 a partir de 1º de julho de 2026.

A Pac-12 enfrentou desafios nos últimos anos, reduzindo seu número de escolas membros para apenas Oregon State e Washington State. De acordo com as diretrizes da NCAA, uma conferência deve ter pelo menos oito escolas para ser classificada como uma Divisão I de Futebol Universitário (FBS).

Em abril, o Conselho de Administração da Divisão I da NCAA decidiu revogar o status autônomo da Pac-12, a partir de 2 de agosto, classificando-a como uma conferência FBS não autônoma. A conferência agora tem dois anos para cumprir os requisitos da FBS.

A Pac-12 sofreu um golpe significativo quando dez escolas saíram, com Stanford e Cal indo para a Atlantic Coast Conference (ACC), Washington, Oregon, USC e UCLA se juntando à Big Ten, e Arizona, Arizona State, Colorado e Utah se mudando para a Big 12.

A comissária da Pac-12, Teresa Gould, declarou: "Durante mais de um século, a Conferência Pac-12 tem sido uma figura proeminente no esporte universitário. Continuaremos a buscar oportunidades pioneiras e inovadoras para o desenvolvimento e avanço, com o objetivo de beneficiar nossas instituições membros e atletas universitários. Estou grata ao nosso conselho por seus esforços em receber a Universidade Boise State, a Universidade Colorado State, a Universidade Estadual de Fresno e a Universidade do Estado da Califórnia, San Diego, à conferência. Uma nova e emocionante era para a Conferência Pac-12 começa hoje."

A comissária da Montanha Rochosas, Gloria Nevarez, havia emitido uma declaração antecipadamente sobre os potenciais saques de suas membros antes da Pac-12 anunciar sua decisão.

" A Conferência da Montanha Rochosas está ciente dos boatos sobre potenciais saques de nossas membros e forneceremos atualizações em breve. Caso algum membro escolha sair, eles estarão sujeitos às nossas regras e políticas. Os termos do nosso acordo de programação se aplicarão à Pac-12 caso eles aceitem membros da Montanha Rochosas. O conselho de administração da Montanha Rochosas está atualmente deliberando sobre sua próxima jogada. A Montanha Rochosas tem uma história de 25 anos de destaque e continuará a prosperar nos anos futuros."

Quando contactada pela CNN na quinta-feira em resposta ao anúncio da Pac-12, a Montanha Rochosas não forneceu uma declaração atualizada.

A adição da Universidade do Estado da Califórnia, San Diego, à Pac-12 provavelmente aumentará a oferta esportiva da conferência. Entendendo a importância de ter pelo menos oito escolas em uma conferência FBS, a Pac-12 está ativamente procurando preencher sua lista.

Leia também: