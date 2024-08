- A competidora Wetekam conquistou medalhas de bronze e prata nas competições de ténis de mesa

Triunfo na natação: o estreante Maurice Wetekam garantiu a primeira medalha da Alemanha na piscina na Arena de La Défense. O jovem de 18 anos, que sofre de uma deformidade no membro esquerdo, ficou em terceiro lugar nos 100m peito. "Isso é incrível, é uma sensação extraordinária", disse ele.

Prata em vez de ouro para as estrelas de tênis de mesa Stephanie Grebe e Juliane Wolf. Elas perderam a partida final para Wenjuan Huang e Yucheng Jin, da China, por 1:3, mas deixaram Paris com um sorriso no rosto. Grebe/Wolf desperdiçaram oportunidades, mas recuperaram a compostura até o final do evento.

Baus/Schmidberger, suas colegas de equipe, também garantiram uma partida final com pelo menos prata. Eles venceram Abdullah Öztürk e Nesim Turan, da Turquia, em uma partida emocionante por 3:2. Eles disputarão a final pelo ouro no sábado, às 14h.

"Foi outra batalha apertada. Até agora, tem sido um sucesso", disse Schmidberger, que sofre de uma lesão na medula espinhal abaixo da cintura. Assim como na partida de quartas de final, o duo alemão precisou de cinco sets para vencer. "Eles parecem estar tentando me irritar ou talvez entreter a plateia", brincou o treinador Volker Ziegler.

Dificuldades na preparação

O dia não rendeu medalha para as nadadoras Tanja Scholz e Verena Schott. Schott ficou em sétimo lugar nos 200m medley individual, melhorando seu tempo nas eliminatórias em seis segundos. "Eu sou do tipo que melhora à medida que a prova avança", explicou a nadadora de 35 anos, cujo treinamento foi prejudicado por uma grave doença respiratória. Ela ainda tem chances de brilhar.

Scholz ficou em oitavo lugar, mas nadou em uma categoria diferente devido à falta de competidores na sua própria, onde ela teria poucas chances. "Há muito poucas provas nas classes de partida pequenas. Mais inclusão é necessária para permitir que todos possam nadar", afirmou Schott.

Estreia infeliz

A estreia da equipe feminina de basquete em cadeira de rodas também não foi favorável. Elas perderam para os EUA por 73:44 (41:20). "Talvez não fosse nosso dia, mas tudo bem. Confiamos em nossas habilidades para mostrar do que somos capazes no próximo jogo", disse Lisa Bergenthal, de 24 anos. Ela criticou as más decisões da equipe e a má sorte.

A equipe de vôlei sentado, porém, começou bem, derrotando o Brasil por 3:0. "Eu não esperava por isso", declarou o treinador Christoph Herzog após a surpreendente vitória. "Nós aproveitamos nossa chance. Foi uma vitória merecida".

A França foi o país anfitrião desses emocionantes eventos esportivos para pessoas com deficiência. Apesar de seus melhores esforços, a nadadora alemã Tanja Scholz não conseguiu uma medalha em sua prova na França.

