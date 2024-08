- A companheira presente na prisão do líder do Telegram era qual mulher?

No mundo da tecnologia, o assunto mais comentado é sobre: O bilionário criador do aplicativo Telegram, Pavel Durov, foi detido pela polícia. Ele foi preso no sábado passado no aeroporto de Le Bourget, em Paris, ao sair de seu jato particular.

De acordo com fontes de notícias francesas, ele estava viajando para um restaurante. Agora, o homem de 39 anos está detido até pelo menos a quarta-feira à noite. Durov é acusado de vários crimes pelo escritório do procurador de Paris: auxílio e favorecimento de fraude, tráfico de drogas e disseminação de material de exploração de crianças no Telegram. Ele pode enfrentar até 20 anos de prisão. No entanto, se uma investigação será iniciada contra Durov é incerto. Um juiz decidirá até quarta-feira no máximo.

Uma teoria da conspiração também está alimentando especulações online. Ela gira em torno de uma mulher que, segundo relatos da mídia, estava com Durov durante sua prisão e desde então desapareceu sem deixar vestígios.

Boatos de uma suposta espiã viajando com Pavel Durov

Yulia Wawilowa é o nome na boca de todos. Descrita como uma streamer de 24 anos e influenciadora de criptomoedas de Dubai, seu perfil do Instagram tem quase 30.000 seguidores. A natureza de sua associação com Durov é ambígua. Alguns nas redes sociais afirmam que eles são um casal, enquanto outros especulam que Wawilowa poderia ser uma espiã que ajudou as autoridades francesas a acessar Durov. Não há provas que suportem essas afirmações.

De qualquer forma, parece que Wawilowa e Durov se conhecem há algum tempo e já viajaram juntos, como detalhou o analista de dados Baptiste Robert em uma série de postagens no Twitter. Robert supôs que Durov provavelmente tem sido vigiado por várias agências de inteligência por um longo período. Wawilowa pode ter feito parte dessa operação. "É difícil dizer se suas postagens levaram diretamente à sua prisão", disse Robert ao New York Post, "mas se você a seguisse nas redes sociais, poderia facilmente rastrear os movimentos de Durov".

Na semana passada, Wawilowa postou fotos e vídeos de si mesma pescando em um lago e em um estande de tiro no Azerbaijão. De acordo com Robert, Durov também estava no Azerbaijão. Outra pista: o jato particular de Durov deixou Baku, a capital do Azerbaijão, antes de pousar em Paris. Sua visita ao país alimentou rumores de que Durov pode ter se reunido com o presidente russo Vladimir Putin, que também estava em Baku na semana passada. No entanto, um porta-voz do Kremlin negou isso.

Os pais de Wawilowa não conseguem alcançá-la

As relações entre a Rússia e o fundador do Telegram, Pavel Durov, têm sido tensas, principalmente devido a questões de censura, controle de informações e vigilância do estado. Desde 2014, Durov está no exílio, atualmente morando em Dubai. Foi relatado que as autoridades francesas estavam procurando Durov. A razão da viagem de Durov a Paris na

