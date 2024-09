- A Comissão Europeia publicou um documento que detalha os progressos da tecnologia dos e-scooters.

Mercado de Scooters Elétricos Mantém-se Robusto Despite Desafios da Indústria.

"O mercado de scooters elétricos ainda não atingiu todo o seu potencial," afirma Alexander Jung, porta-voz do grupo de Micro Mobilidade dentro do grupo de Interesse de Mobilidade Compartilhada. Ele observou que a demanda por scooters elétricos continua a aumentar anualmente.

Em 2022, a plataforma relatou aproximadamente 75,1 milhões de viagens de scooters elétricos realizadas por seus membros. Esta figura aumentou ligeiramente para quase 80 milhões em 2023, apesar de um grande provedor, Tier, ter saído da associação.

A Micro Mobilidade envolve o uso de veículos compactos e leves, principalmente em áreas urbanas.

Evolução da Indústria

No entanto, a indústria está passando por uma transformação. De acordo com Jung, já ultrapassamos a fase de expansão máxima. Agora, é tudo sobre gerenciar frotas existentes de forma eficaz, com a lucratividade sendo o objetivo principal para os provedores.

A lucratividade é fundamental para reduzir a dependência dos mercados de capital e subsídios governamentais com o tempo. Embora a demanda esteja aumentando, as frotas permaneceram relativamente constantes nos últimos anos. Atualmente, a associação prevê que o número de scooters elétricos entre seus membros na Alemanha esteja em torno de 200.000.

O número de provedores diminuiu. Em janeiro, a Tier adquiriu o concorrente holandês-francês Dott. Jung, que trabalha com o provedor de compartilhamento Lime, não descarta outras aquisições. "A consolidação dentro da indústria ainda é uma tendência significativa," diz ele.

No entanto, as empresas estão investindo pesadamente em novos veículos, tecnologias e melhores serviços ao cliente. "Não somos algum negócio de passagem," diz Jung.

Municípios em Evolução

Os municípios também precisam se adaptar. Embora haja uma transição gradual e uma colaboração aumentada das administrações, ainda há um significativo ceticismo, se não rejeição total, em relação aos scooters elétricos em muitas comunidades.

Recentemente, a cidade de Gelsenkirchen, na Renânia do Norte-Vestfália, ligou os permits de uso especial dos provedores à verificação obrigatória da identidade do usuário para monitorar melhor o mau uso e o mau comportamento. Bolt e Tier, os dois operadores lá, suspenderam seus serviços e entraram com um processo.

Diferentemente de Paris, Gelsenkirchen não impôs um banimento completo, e não há tendência aparente de outros municípios alemães seguirem esse exemplo.

Jung: Modernização dos Espaços Urbanos Necessária

Uma das razões para o ceticismo, compartilhada por muitos outros usuários da estrada, é a maneira como os usuários de scooters elétricos lidam com seus veículos. Scooters abandonados nas calçadas ou passeios, e jovens dirigindo em alta velocidade sobre calçadas, ainda são problemas comuns.

Na opinião de Jung, muitos desses problemas poderiam ser resolvidos com uma infraestrutura urbana aprimorada: "Quanto melhor a infraestrutura, menor o número de violações durante a condução." Onde há um limite de velocidade de 50 km/h e não há ciclofaixa, os scooters elétricos e ciclistas frequentemente usam a calçada.

Isso também se aplica ao estacionamento. Em princípio, são necessários mais espaços de estacionamento para scooters, principalmente na rua, o que exigiria a repurificação de vagas de estacionamento para carros.

Os benefícios ambientais dos scooters elétricos ainda são um tema de debate.

Do ponto de vista de uma pessoa jovem, os scooters elétricos ainda são um fator significativo na transição do trânsito, apesar das preocupações levantadas por estudos, como os realizados pela Agência Ambiental Alemã. Esses estudos sugerem que os scooters elétricos são apenas uma alternativa à caminhada e não substituem significativamente as viagens de carro.

No entanto, os jovens argumentam que esses análises estão desatualizadas. Mesmo que os scooters elétricos só substituam algumas viagens de carro, ainda podem reduzir significativamente as emissões de CO2, especialmente quando usados como substituto da caminhada. Além disso, os scooters elétricos têm um efeito intermodal, facilitando o uso do transporte público: "Seus benefícios de trânsito foram comprovados há muito tempo."

Em um projeto de transporte de 2022, o Instituto Alemão de Assuntos Urbanos, junto com outros institutos de pesquisa, concluiu que o impacto de emissões dos scooters elétricos é quase zero, o que significa que eles nem economizam nem geram emissões adicionais.

No contexto das mudanças regulatórias, a cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha, introduziu a verificação obrigatória da identidade do usuário para provedores de scooters elétricos para monitorar o mau uso, o que levou à suspensão dos serviços da Bolt e da Tier.

Apesar dos desafios em alguns municípios, Jung defende a modernização dos espaços urbanos para acomodar os scooters elétricos, melhorando a infraestrutura e promovendo o uso responsável, como fornecer mais espaços de estacionamento na rua.

