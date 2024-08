- A comediante Nikki Glaser dos EUA está a supervisionar a cerimónia dos Golden Globe Awards.

Nikki Glaser, uma entretenedora e humorista americana de 40 anos, foi escolhida para apresentar o Golden Globe Awards em janeiro. A presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, Helen Hoehne, a elogia como uma "força cómica", com um "humor sem rodeios e franco" que se adapta ao papel, segundo sua declaração.

Glaser considera sua nomeação como um "trabalho difícil". O evento é ao vivo, não roteirizado e conta com a presença das personalidades mais celebradas de Hollywood - "possivelmente saboreando champanhe enquanto sentadas ao lado de seus mais recentes desilusões amorosas", ela brincou. Ela prometeu manter a tradição de apresentadores engraçados como Ricky Gervais, Tina Fey ou Amy Poehler que já pisaram no palco antes.

Glaser é conhecida por sua comédia stand-up, podcasts e apresentação de talk shows. Ela também fez participações notáveis em séries de televisão e comédias como "The Dating Queen".

A 82ª cerimônia ocorrerá em 5 de janeiro de 2025, em Beverly Hills. Cerca de 300 jornalistas internacionais votarão nos premiados.

No ano passado, o comediante Jo Koy liderou o 81º show. O filme histórico "Oppenheimer" levou cinco troféus do Globo de Ouro, incluindo Melhor Drama, Melhor Diretor e Melhor Ator/Atriz. Os prêmios foram apresentados em 27 categorias de cinema e televisão. De acordo com os organizadores, cerca de dez milhões de espectadores assistiram à transmissão ao vivo na CBS.

