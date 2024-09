A cidade da República Checa está quase totalmente submersa em água.

A parte nordeste da República Tcheca está enfrentando inundações severas, com Krnov sendo uma das áreas mais atingidas. A cidade está tão submersa que as autoridades locais não conseguem organizar uma evacuação. De acordo com o Vice-Prefeito Miroslav Binar, cerca de 70-80% de Krnov está submerso, tornando a evacuação impossível. O município está buscando ajuda da região administrativa superior de Morávia-Silésia, já que não pode fornecer assistência aos seus cidadãos. A situação é pior do que o desastre das inundações de 1997.

Krnov, localizada a cerca de 240 quilômetros a leste de Praga e com uma população de cerca de 23.000 pessoas, é onde os rios Opava e Opavice convergem. Helicópteros foram enviados para resgatar as pessoas em situação de risco pelo ar.

A situação também é crítica em vários outros locais no leste do país, como Opava e Ostrava. Mais de 120 estações de medição de nível de água em todo o país tiveram o nível de alerta máximo de enchente ativado. Mais de 50 estações relataram uma enchente secular.

Centenas de milhares sem energia elétrica

As inundações na República Tcheca são particularmente devastadoras no nordeste. Uma grande parte de Opava teve que ser evacuada devido às inundações. No sul, uma barragem transbordou, inundando cidades e vilas vizinhas. Cerca de 260.000 lares estavam sem energia elétrica pela manhã, de acordo com os fornecedores de serviços públicos. Também foi declarada uma emergência na capital eslovaca de Bratislava no sábado.

Quatro pessoas estão desaparecidas nas inundações na Tchequia, tendo sido levadas pelas águas das inundações. A polícia registrou três pessoas sendo levadas por um carro em Lipová-Lázne, uma cidade no nordeste. Um homem também foi relatado como desaparecido no sul depois de ser levado por uma enchente de córrego.

O governo tcheco em Praga se reunirá na segunda-feira para discutir a prestação de ajuda financeira extraordinária às pessoas afetadas. O Presidente da República Checa, Petr Pavel, pediu doações para as vítimas das inundações, mencionando que as regiões afetadas, como Jeseník nas Beskíde

