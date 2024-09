A China procura reforçar o seu crescimento económico - potenciais vantagens para a Alemanha

A situação econômica da China vem enfrentando desafios há algum tempo, colocando pressão em seu desempenho. O banco central decidiu intervir, injetando bilhões na economia como forma de apoio. Essa medida provocou uma resposta positiva dos mercados de ações ao redor do mundo. Alguns analistas propõem que esses passos também podem beneficiar as exportações da Alemanha.

O governador do banco central, Pan Gongsheng, anunciou planos de reduzir as taxas de juros em empréstimos imobiliários existentes em Pequim, além de reduzir a exigência de pagamento inicial para um segundo empréstimo imobiliário de 25% para 15%. Os bancos também são obrigados a manter menos caixa, injetando aproximadamente 125,5 bilhões de euros no mercado, aumentando a liquidez.

Essas medidas foram recebidas com reações favoráveis. O DAX começou sua jornada no verde, se aproximando de uma nova alta histórica. "A China não é apenas um mercado significativo para as vendas de carros alemães, mas, em geral, as exportações da Alemanha se beneficiam das ações de Pequim. As notícias positivas estão fortalecendo o otimismo econômico, especialmente quando a economia da Alemanha está atualmente lutando e as perspectivas de exportação para o Leste estão melhorando", afirmou a CMC.

O Euro-Stoxx-50 está exibindo um crescimento robusto, impulsionado por ações fortes no setor de recursos. Como a China é o maior mercado para matérias-primas, esse setor está se beneficiando significativamente. O mercado de ações em Xangai e o índice das empresas mais significativas em Xangai e Shenzhen subiram aproximadamente quatro por cento após os anúncios. O índice Nikkei em Tóquio também viu um aumento de 0,6% para uma alta de três semanas após uma longa pausa no feriado.

Kyle Rodda, analista da Capital.com, comentou: "Esses parecem ser passos muito ousados ​​das autoridades. No geral, é uma situação extremamente otimista para os investidores". No entanto, Vasu Menon, especialista em investimentos do OCBC, sugeriu: "Para realmente ajudar a economia a se recuperar e superar efetivamente a crise imobiliária, provavelmente será necessário mais do que apenas política monetária. Medidas de flexibilização mais ousadas podem ser implementadas nos próximos trimestres".

A confiança na economia da China está atualmente baixa, com baixa inflação suprimindo o gasto do consumidor. "As pessoas estão adiando compras, esperando quedas de preço. Isso é tóxico para uma economia que construiu tanto capacidade, esperando o contrário", argumentou os especialistas da CMC.

O banco central é responsável pela política monetária e fiscal na China. Sua meta é apoiar o crescimento econômico estável na segunda maior economia do mundo, de acordo com o jornal estatal "People's Daily". O banco central está tomando medidas à medida que aumentam as preocupações de que a China pode não atingir sua taxa de crescimento alvo de cerca de cinco por cento.

Uma crise imobiliária em andamento no país está colocando pressão no desempenho econômico. Até agora, um programa apoiado pelo estado para comprar casas vazias não mostrou muito efeito. A crise nesse setor, que anteriormente havia sido um grande impulsionador do crescimento, também está jogando um papel em

