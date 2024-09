- A China pretende trazer alegria à África aumentando a expansão da energia solar

Despertar, confisco de terras, relocação forçada. Imediatamente antes deste ano's encontro de chefes de estado africanos com a administração chinesa, ativistas ambientais estão chamando a atenção para um dos aspectos negativos dos investimentos chineses na África, em particular em relação ao Uganda. Em uma área costeira do Lago Alberto, os residentes estão enfrentando dificuldades devido à proposta de construção de uma refinaria de petróleo ligada a um projeto de extração de petróleo e tubulação liderado pela empresa chinesa CNOOC. A Climate Rights International está fazendo alegações sérias contra as forças militares do país africano, afirmando que o projeto "não é apenas uma bomba de carbono, mas também um desastre para os direitos humanos", como afirmou o diretor executivo Brad Adams.

Isso não é a primeira vez que tais acusações são feitas, e provavelmente não será a última. Foi observado em um estudo pelo Centro de Política de Desenvolvimento Global (GDPC) da Universidade de Boston que o envolvimento da China na África frequentemente recebe más classificações de meio ambiente, social e governança (ESG) devido à negligência das regulamentações de proteção ambiental e trabalhista, ou preocupações sociais e de governança em relação às comunidades afetadas. O estudo analisou alguns projetos de infraestrutura de energia e zonas econômicas especiais no Egito, Etiópia e Nigéria, que são destinos populares de investimento, e descobriu que, embora tenham criado empregos e estimulado o crescimento econômico, havia "muita margem para melhora" na conformidade. A presença da China no continente também agravou a situação das emissões de gases de efeito estufa devido a regulamentações ambientais laxas ou ignoradas, com financiamento sendo direcionado principalmente para carvão, indústrias intensivas em trabalho e recursos, extração de recursos e construção.

Agora, a liderança chinesa, que tem se concentrado na neutralidade climática em suas fronteiras há algum tempo, também está ajustando sua abordagem à África e enfatizando as tecnologias verdes nas relações econômicas. Na verdade, os investimentos em infraestrutura ou projetos greenfield sob a Iniciativa Cinturão e Rota têm diminuído nos últimos anos. Durante a cúpula em Pequim, que começa na quinta-feira, a China visa fortalecer os negócios com energia renovável e mobilidade elétrica com a África. Dado que os fabricantes de automóveis e fábricas chinesas que produzem tecnologia solar e eólica acumularam uma superprodução substancial que eles não podem mais vender facilmente nos mercados da UE e dos EUA, isso representa uma oportunidade.

As duas décadas de engajamento econômico entre a China e a África escalaram a ponto de a China agora ser o maior parceiro comercial bilateral e o principal destino de exportação para a maioria dos países africanos. Desde 2013, Pequim é o maior investidor estrangeiro direto bilateral e o maior credor bilateral único na África. "Os vínculos econômicos aprofundados e os fluxos de investimento da China para a África", de acordo com o GDPC com sede em Boston, "são um assunto de debate sobre seu projeto, suas intenções e o equilíbrio de benefícios e riscos - com potenciais implicações de longo prazo para o desenvolvimento industrial, modernização e transformação econômica sustentável do continente".

O Livro Branco "China e África na Nova Era: Uma Parceria de Iguais" pelo Conselho de Estado chinês em 2021 relatou que, desde a criação do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) em 2000, as empresas chinesas apoiaram os países africanos na construção ou modernização de mais de 10.000 quilômetros de ferrovias, quase 100.000 quilômetros de rodovias, cerca de 1.000 pontes, quase 100 portos e 66.000 quilômetros de linhas de transmissão e distribuição de energia. De acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas da China, o comércio entre a China e a África atingiu um recorde de 282 bilhões de dólares em 2023.

Tecnologia Verde "Feita na China"

Quando o presidente chinês e líder do Partido Comunista Xi Jinping abre a nona Cúpula China-África, ele convida seus convidados de países como Gâmbia, Quênia, Nigéria, Zimbábue e África do Sul a optar pelo desenvolvimento industrial de baixa emissão, favorecendo fabricantes chineses de tecnologia eólica e solar ou veículos elétricos. Ao mesmo tempo, Pequim está trabalhando para melhorar seu acesso a matérias-primas essenciais para a mobilidade elétrica e sistemas de armazenamento futuros, que são abundantes no solo africano, como lítio, cobalto e cobre em Botsuana, Namíbia e Zimbábue.

Antes da cúpula, oficiais e especialistas de ambos os lados chegaram a um acordo em Xangai sobre "cooperação estratégica intensificada" para otimizar as estruturas energéticas e em áreas de tecnologias de baixa emissão, financiamento amigo do clima e cultivo de talentos verdes, como relatado pelo "China Daily". A transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, eles afirmaram, é crucial para a proteção do clima e requer maiores investimentos em tecnologia e infraestrutura.

De acordo com as análises da Universidade de Boston, o financiamento da China para projetos africanos tem cada vez mais se deslocado para iniciativas verdes e de alta tecnologia em vez de financiar mais pontes ou rodovias. O financiamento foi atribuído a parques solares, fábricas de veículos elétricos ou estações 5G para melhorar a conectividade à internet. De 4,2 bilhões de dólares em 13 empréstimos em 2023 a oito governos africanos e dois bancos regionais, 500 milhões de dólares foram destinados a projetos hidrelétricos e solares.

Capacidade de Energia Renovável a Ser Aumentada em Seis Vezes

A África recentemente elevou seus objetivos para sua transição energética. Antes da Conferência Mundial do Clima de 2023, a União Africana (UA) comprometeu-se, na primeira Cúpula do Clima Africano, a aumentar a capacidade de energia renovável da atual cerca de 50 gigawatts para 300 gigawatts até 2030. Como resultado, os objetivos de exportação de energia renovável da China poderiam encontrar terreno fértil entre os delegados dos estados africanos. No entanto, eles agora também são mais cautelosos em relação à dívida adicional.

A China tem sido ativamente defensora da proteção do clima em suas relações internacionais há vários anos. Em 2015, estabeleceu um "Fundo de Cooperação Sul-Sul para o Clima" para ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem à mudança climática. Em 2021, prometeu à UA investir mais em energia limpa e menos em usinas geradoras de energia a carvão. No Quênia, financiou a construção de um parque solar de 50 megawatts, que tem gerado energia para mais de 350.000 pessoas em 70.000 lares desde seu lançamento em 2019.

O Instituto de Recursos Mundiais também destaca que Pequim planeja direcionar sua atenção para iniciativas menores e mais atraentes ao expandir a oferta de energias limpas no futuro. Um dos programas colaborativos iniciais, batizado de "Cinturão Solar da África", tem como objetivo fornecer energia solar a cerca de 50.000 lares africanos por meio de sistemas descentralizados até 2027. Esses projetos, como "mini-redes" compostas por pequenas redes autogovernadas geralmente alimentadas por energia solar e armazenamento local, são muitas vezes pouco econômicos, o que dificulta a aquisição de investidores e operadores privados. O projeto "Cinturão Solar" da China ainda está em suas primeiras etapas, com especialistas sugerindo a necessidade de apoio adicional, especialmente no que diz respeito às lacunas nos estudos de viabilidade para os desenvolvedores.

A energia solar foi identificada como uma fonte de energia barata em várias regiões africanas, especialmente para lares não conectados às redes centrais. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), em 2022, o orçamento destinado aos investimentos chineses em usinas de carvão na África tem o potencial de financiar mais da metade da capacidade solar nova essencial necessária. De acordo com a rota de sustentabilidade da IEA para a África, espera-se que 80% da geração de energia futura venha de fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica, até 2030.

No entanto, os projetos ambientais devem dar maior atenção aos direitos humanos e à terra. Incidentes de descontentamento entre as comunidades vizinhas à usina de energia solar de Garissa, no norte do Quênia, não foram relatados, assim como o projeto de petróleo ugandês. No entanto, os moradores locais lamentam não terem aproveitado a oportunidade de utilizar a energia solar para irrigação, uma vez que os agricultores em pequena escala não foram integrados ao projeto. Apesar de terem concordado com o projeto e recebido compensação pela terra cedida, a comunidade agora se arrepende de ter cedido 200 hectares de pastagem sem necessidade.

