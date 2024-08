- A China não imporá tarifas de retaliação ao brandy originário da UE.

No meio da disputa em andamento com a UE sobre a importação de veículos elétricos, a China decidiu adiar, por enquanto, a aplicação de tarifas retaliatórias sobre conhaque de marcas europeias. O Ministério do Comércio da China revelou isso, mencionando que, embora tenham sido detectados sinais de venda abaixo do custo de conhaque da UE, não haverá ação imediata.

A China iniciou uma investigação antidumping sobre conhaque em janeiro, em resposta à UE iniciando uma investigação sobre subsídios para veículos elétricos chineses. Bruxelas depois anunciou a intenção de impor taxas preliminares, mas a Comissão Europeia precisa colaborar com os estados-membros antes de tomar uma decisão, com uma conclusão esperada até o final de outubro.

UE respeita os limites do comércio justo

A Comissão Europeia reconheceu o comunicado da China, com um representante afirmando: "Estamos de olho na investigação. Estamos comprometidos em apoiar nossa indústria da UE ao longo desta investigação". A Comissão mantém que as exportações de conhaque da UE para a China cumprem todas as diretrizes relevantes da Organização Mundial do Comércio e não têm relação com as taxas retaliatórias propostas pela UE sobre veículos elétricos chineses.

Analistas concluem que a relutância da China em impor tarifas sobre conhaque pode indicar uma disposição para negociações. No entanto, outras investigações sobre produtos da UE estão em andamento na China. Em julho, o Ministério do Comércio chinês lançou investigações sobre carne de porco e subprodutos importados da UE.

Mais investigações em andamento na China

Na semana passada, a China também lançou uma investigação antidumping sobre produtos lácteos importados da UE, alvo itens como queijo fresco ou processado, de acordo com o Ministério do Comércio.

Em referência às taxas adicionais propostas pela UE sobre veículos elétricos chineses, Pequim condenou Bruxelas por protecionismo, alegando que ela está ignorando as regras da Organização Mundial do Comércio e, inadvertidamente, causando prejuízo a si mesma e aos outros.

A garantia da UE de que cumpre as regulamentações de comércio justo pode ajudar a mitigar o conflito em escalada sobre veículos elétricos e conhaque, uma vez que ambos cumprem as diretrizes da Organização Mundial do Comércio. Apesar das investigações em andamento sobre carne de porco e produtos lácteos da UE na China, uma pausa temporária nas tarifas retaliatórias sobre conhaque sinaliza a possibilidade de uma resolução diplomática.

Leia também: