A cena de luta desconstruída pelo artista revela as lutas do subconsciente

O combate faz parte de um filme de 14 minutos, intitulado "Ruthless Logic", que utiliza uma combinação de sequências em câmara lenta, grandes planos e planos aéreos para revelar o carácter técnico das artes marciais chinesas.

O vai-e-vem dos combatentes é uma referência explícita aos clássicos filmes de kung fu de Hong Kong. Mas a directora do projeto, a artista nova-iorquina Xavier Cha, disse que evitou intencionalmente alguns dos tropos característicos do género cinematográfico.

Em vez dos movimentos rápidos e sincopados e dos efeitos sonoros amplificados que os espectadores esperam das cenas de luta, Cha optou por momentos de coreografia graciosa e lenta e por uma faixa hipnótica do produtor de música eletrónica Lafawndah. As filmagens fixadas nos tendões esticados e nas veias pulsantes dos lutadores garantem que não se perde intensidade no processo.

"Estou a usar as artes marciais - ou o aparato do género - e a desconstruí-lo para provocar reacções diferentes", disse Cha à CNN no estúdio de "Ruthless Logic".

"Normalmente, há um momento climático [nas cenas de luta de kung fu] que é usado para obter uma reação padrão, por isso estou a ir contra isso".

"Queria perturbar as respostas típicas das cenas de ação ou de luta - a emoção típica", acrescentou mais tarde num e-mail.

"Há um ritmo e uma cadência 'gratificantes' nas cenas de luta convencionais que dão ao espetador exatamente aquilo para que foram concebidas - um clímax emocional, como a antecipação de uma montanha-russa."

"É uma fórmula ou um arco muito previsível. Em 'Ruthless Logic', dou a entender estes arcos tradicionais, mas nego as reacções emocionais esperadas. Em vez disso, sentimos uma trajetória hipnótica ou ondulatória".

Subverter tradições

Especializado em arte experimental baseada na performance, o trabalho de Cha tem-se centrado em ideias como a forma humana, a emoção e a fisicalidade.

Entre os trabalhos anteriores contam-se "Abduct", uma curta-metragem inquietante cujas personagens, presas num laboratório clínico, lutam com sentimentos contraditórios, e "Body Drama" no Whitney Museum of American Art, em que os actores actuaram com câmaras montadas no corpo, mostrando aos espectadores apenas os seus rostos.

Admite não estar familiarizada com os filmes de kung fu até há pouco tempo, mas diz que isso lhe permitiu construir - ou desconstruir - uma cena de luta a partir de uma nova perspetiva.

"Sinto-me muito confortável porque é tão pouco familiar", disse. "É esse o objetivo. Quero uma abordagem muito diferente, porque não faço ideia do que acontece num cenário de artes marciais. Não estou preocupada com o que as pessoas estão à espera."

As estrelas do filme, Rafael Reynoso e German Cheung, combinam artes marciais, como o Wing Chun e o tai chi, com elementos de dança nas suas actuações.

O projeto de Cha também reuniu uma equipa considerável de operadores de câmara, especialistas em iluminação e directores de luta, com CGI adicionado no processo de pós-produção. No set, utilizou técnicas típicas dos filmes de ação, como o trabalho com arame e os efeitos "bullet-time".

No entanto, muitos dos seus métodos de filmagem subvertem as tradições da indústria, levando os espectadores a lugares surpreendentes. Ao fazê-lo, algumas das cenas de luta assemelham-se a um jogo de vídeo, segundo Kwan Pun Leung, um diretor de fotografia de Hong Kong que trabalhou como diretor de fotografia do projeto.

"Por vezes, nos jogos de vídeo, quando o herói atinge o vilão, é possível repetir esse movimento", disse Kwan numa entrevista telefónica. "Podemos repeti-lo (e) fazer zoom de um plano geral para uma parte específica - com um ângulo diferente ou uma parte do corpo - para o exagerar."

"Mas nós fizemo-lo de forma diferente. Quando fizemos zoom, fomos para uma parte do corpo sem importância. Ajuda o público a sair de cena... a saltar do drama e a tomar consciência de algo diferente, o que o ajuda a repensar aquilo a que está habituado".

Um 'mundo interior subconsciente'

Cha criou o projeto especificamente para ser exibido em Hong Kong, uma cidade cuja indústria cinematográfica de kung fu atraiu a atenção internacional quando Bruce Lee popularizou o género na década de 1970.

Atualmente em exposição - e produzido pelo - espaço de arte experimental Empty Gallery, "Ruthless Logic" tem um significado especial neste contexto histórico, segundo o diretor da galeria, Stephen Cheng.

"Há muito da identidade de Hong Kong neste filme", disse ele no cenário do filme. "Os filmes de Kung Fu são uma espécie de indústria em vias de extinção em Hong Kong, por isso é muito importante para mim fazer isto".

Cheng recrutou alguns dos maiores talentos da indústria - incluindo Leung e o coreógrafo de luta Jack Wong - para tirar partido da experiência local em filmagens de artes marciais.

"Percebi realmente - quando estamos a ver os lutadores na câmara - que não se trata de um combate falso, mesmo quando não há contacto. É tudo uma questão de intenção. O melhor desempenho que o lutador pode dar é a intenção total em cada ação e momento", acrescentou Cheng.

"Para mim, a mensagem é que só lutamos realmente com aqueles que amamos. Um combate a sério exige muita sensibilidade e inteligência e, acima de tudo, cuidado. No final, cada luta é uma luta connosco próprios".

Para a realizadora Cha, o filme também explora - nas suas palavras - "o que é ser um humano consciente com uma forma física".

A artista descreve o cenário do filme, os combatentes e as cenas de luta como metáforas para as lutas internas das pessoas. "Tudo isto é suposto ser um mundo interior subconsciente de alguém", afirma.

"Espero que o espetador se identifique com esta pessoa a sonhar acordada, a entrar na sua cabeça - um espaço estranho e surreal que é uma espécie de interior sonhador da mente de alguém", disse Cha.

"É um pouco esquizofrénico, mas também vago, como recordar os pormenores, a lógica ou a física de um sonho... A lógica dentro de um sonho tem uma fragilidade perfeita, como um ato de equilíbrio. Quis representar esta estranha e subconsciente 'lógica implacável'".

"Ruthless Logic" está em exposição na Empty Gallery, em Hong Kong, até 2 de junho. O vídeo acima é um excerto de dois minutos do filme.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com