- A celebridade do ciclismo Van Aert suporta uma queda sem fractura óssea

Veterano do Tour de França, Wout van Aert, saiu ileso da Vuelta, segundo sua equipe holandesa, sem fraturas ósseas. O acidente na etapa 16 forçou o candidato belga a abandonar a corrida após uma colisão séria. Sua participação no Campeonato do Mundo em Zurique ainda está em dúvida.

Após a colisão em uma descida escorregadia, van Aert sofreu dores intensas no joelho, atribuídas a um ferimento profundo. Após retornar à Bélgica, ele agora se concentra em se recuperar de seus ferimentos.

Favorito para a Etapa 17

Foi um ano difícil para o nove vezes vencedor de etapas do Tour de França. Em março, sofreu um acidente grave na 'Dwars door Vlaanderen', que o tirou de provas como o Giro d'Italia. Neste ano do Tour, terminou em segundo lugar duas vezes, mas não conseguiu vencer uma etapa.

Antes do acidente, van Aert liderava a classificação por pontos com a camisa verde. O australiano Kaden Groves é o favorito para dominar a etapa 17 (entre Arnuero e Santander) na terça-feira, uma etapa para os sprinters, após a saída de van Aert. A etapa de 141,5 km agora é o território preferido de Groves.

Apesar do ano difícil, van Aert vinha se saindo bem na Espanha, liderando a classificação por pontos antes do acidente. Infelizmente, suas chances de representar a Espanha no Campeonato do Mundo podem ser afetadas devido aos seus ferimentos.

Leia também: