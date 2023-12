A celebração "Siu" de Cristiano Ronaldo causa confusão no Open da Austrália

Até ao momento, o público do Open da Austrália deste ano tem aproveitado todas as oportunidades para imitar a celebração nas bancadas, o que tem gerado alguma confusão.

Vários meios de comunicação social, comentadores e até alguns jogadores começaram por confundir os gritos de "Siu" com vaias, antes de se aperceberem do que os adeptos estavam realmente a gritar.

Os cânticos receberam críticas mistas dos jogadores, com o favorito da casa, Nick Kyrgios, sem surpresa, a gostar do apoio ruidoso. Depois da sua vitória na ronda inaugural sobre Liam Broady, o jogador de 26 anos fez a celebração "Siu" no court - para grande deleite dos fãs.

LER: Ksenia Efremova, um prodígio do ténis russo de 12 anos, tem um "potencial incrível

No entanto, é justo dizer que Andy Murray não estava tão entusiasmado.

É uma coisa dolorosa", disse o vencedor de três Grand Slams durante a sua entrevista no court, enquanto os sons de "Siu" ecoavam nas bancadas.

"Acho que é tipo 'Siu' ou algo do género, o que o Ronaldo faz quando marca", acrescentou na conferência de imprensa após o jogo. "Foi incrivelmente irritante".

A CNN contactou o Open da Austrália para comentar o assunto, mas os organizadores do torneio não responderam de imediato.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com