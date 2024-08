- A celebração iminente do casamento se estende por três dias.

A Princesa Marta Luísa da Noruega (52) e seu futuro cônjuge Durek Verrett (49) iniciaram suas festividades de casamento de três dias. Em 30 de agosto, eles organizaram uma festa de abertura no Hotel 1904 em Ålesund para seu círculo seleto de amigos e familiares.

Evento descrito como "sexy e moderno"

De acordo com a revista "Hello!", que está documentando o casamento, o tema da noite foi "sexy e moderno". Imagens e vídeos sugerem que os convidados, principalmente noruegueses e americanos, usavam roupas vibrantes e coloridas. O casal usava um conjunto listrado de rosa e branco da marca norueguesa Hést, uma grife que Marta Luísa ajudou a criar. A cunhada da noiva, a Princesa Herdeira Mette-Marit (51), foi supostamente vista perto do início da festa com um conjunto de jeans e uma máscara, de acordo com o "Dagbladet".

A Princesa Marta Luísa e Durek Verrett estão programados para trocar seus votos em 31 de agosto em Geiranger, na presença de cerca de 350 convidados. Antes da cerimônia, os convidados do casamento, incluindo as filhas de Marta, Maud (20), Leah (18) e Emma (15), embarcarão em uma viagem de barco pelo Geirangerfjord com destino ao local do casamento. Na noite anterior, uma festa com tema latino-americano está prevista. O Rei Harald V. (87) e a Rainha Sonja (87), pais de Marta, não estarão presentes na festa de abertura, mas são esperados para estar presentes no casamento em 31 de agosto.

Segundo casamento de Marta Luísa

Este é o segundo casamento da irmã mais velha do Príncipe Herdeiro Haakon da Noruega (51). Ela foi anteriormente casada com o autor Ari Behn (1972-2019) de 2002 a 2017, com quem teve três filhas. Desde 2018, ela tem um relacionamento com o americano Durek Verrett, que atua como xamã. O casal ficou noivo em 2022.

Em novembro de 2022, Marta Luísa anunciou que não cumpriria mais suas obrigações para a Casa Real Noruega. O Rei Harald lhe deu permissão para manter seu título de princesa. O palácio afirmou que Marta Luísa e Durek Verrett pretendem separar mais facilmente suas atividades comerciais de seu papel no palácio como motivo para sua renúncia.

Após anunciarem seu casamento, a Princesa Marta Luísa e Durek Verrett comemoraram com uma festa com tema "sexy e moderno". O segundo casamento do casal ocorrerá oficialmente em 31 de agosto, marcando o segundo casamento de Marta Luísa, após seu casamento anterior com o autor Ari Behn.

