A celebração do mercado de acções parou e as conjecturas sobre os ajustamentos das taxas de juro

A Fed vai diminuir as taxas de juro em novembro? Esta pergunta tem mantido investidores em alerta, enquanto eles andam com cuidado na segunda-feira. Os dados que surgirão nesta semana podem oferecer novas perspectivas. Enquanto isso, o setor automotivo enfrenta uma queda significativa, com a Stellantis registrando uma queda considerável.

Na Wall Street, o Dow Jones começou a semana estável. O principal índice dos EUA permaneceu praticamente inalterado em 42.330,15 pontos. O Nasdaq, pesado em tecnologia, subiu 0,4 por cento para 18.189,17 pontos, e o S&P 500, de amplo alcance, também registrou um aumento de 0,4 por cento para 5.762,48 pontos.

Robert Conzo da Wealth Alliance comentou, "O mercado teve o fim de semana para digerir e compreender que uma redução de 50 pontos base é na verdade um sinal de um problema. Devemos estar cortando as taxas a um ritmo mais medido". A redução de 0,5 por cento das taxas pelo banco central dos EUA há cerca de duas semanas impulsionou os mercados para cima.

Agora, os investidores esperam ansiosamente pelos dados econômicos para ajudar a determinar se a Fed está considerando outra redução de 0,5 por cento nas taxas em novembro. Um aumento da inflação menor do que o esperado havia provocado especulações entre os investidores sobre reduções adicionais de taxas.

A atenção estará nos dados de emprego dos EUA na sexta-feira e no relatório de empregos privados da ADP no meio da semana. Vistas do plano de taxas da Fed podem surgir tão cedo quanto na segunda-feira à noite, a partir do presidente da Fed dos EUA, Jerome Powell, falando em uma conferência financeira em Nashville, Tennessee.

Queda nas ações automotivas

As ações individuais também viram uma queda. As montadoras americanas Ford e General Motors caíram cada uma em torno de três por cento após a Stellantis ter retirado sua previsão anual. Lutando com estoques cheios nos EUA e uma demanda global mais fraca por carros, o fabricante de automóveis francês-italiano retirou suas metas de lucro. Isso fez com que as ações da Stellantis despencassem em torno de 15 por cento. O fabricante de carros esportivos britânico Aston Martin também revisou sua previsão, culpando pelas cadeias de suprimento disruptivas. Como resultado, as ações da Aston Martin caíram em torno de 25 por cento. As ações do setor automotivo sofreram perdas significativas no DAX.

No entanto, as ações da CVS Health ganharam em torno de dois por cento após um relatório do Wall Street Journal sugerir que a Glenview Capital Management, um fundo de hedge de Nova York, estava em negociações com a

Leia também: