A cegueira que tive quando criança me despojou da minha autoconfiança.

Hoje, a maquiagem é uma parte comum de nossas vidas cotidianas, moldando como nos vemos e como os outros nos percebem. Quando criança, eu era fascinada pela pele sem manchas, lábios brilhantes e delineador de olhos perfeitamente aplicado das modelos nas revistas. Eu ansiava para aprender seus segredos, vendo minha irmã mais velha como uma espécie de feiticeira com suas escovas de maquiagem servindo como suas varinhas. Eu adorava passar tempo no quarto dela, pedindo para ela pintar minhas unhas de rosa brilhante ou aplicar meu sombra nos olhos. Sua precisão era admirável, algo que eu lutava para replicar devido à minha visão cada vez pior.

Aos dois anos, fui diagnosticada com artrite idiopática juvenile (AII), uma condição em que o sistema imunológico ataca células e tecidos saudáveis, causando inflamação em todo o corpo. A AII afeta cerca de 1 em 1.000 crianças com menos de 16 anos no Reino Unido, afetando principalmente as juntas, mas às vezes levando a complicações nos olhos e outros órgãos.

No meu caso, a AII afetou meus olhos, levando ao desenvolvimento de uveíte crônica - inflamação ocular persistente, que acabou resultando em perda de visão. Embora a cirurgia e o tratamento tenham ajudado a gerenciar a inflamação, o dano foi irreversível e desencadeou glaucoma, que aumenta a pressão dentro do olho e danifica permanentemente o nervo que conecta nosso cérebro aos nossos olhos, afetando nossa capacidade de ver.

À medida que minha visão piorava, meu relacionamento com a maquiagem e a autoaceitação começou a vacilar. Eu costumava chegar à escola com base de maquiagem mal misturada ou contorno de lábios irregular. Eu ansiava por controle sobre minha vida e era teimosa demais para aceitar ajuda com minha rotina de beleza, apesar da minha perda de visão. Era embaraçoso, como se eu não estivesse funcionando como uma "mulher de verdade". Eu sentia uma mistura de frustração e medo, sabendo que minha capacidade de expressar-me através da maquiagem estava escapando antes que eu tivesse a chance de explorá-la completamente.

Para aceitar minha realidade mudando, tive que aprender a aceitar a mim mesma. Tive que aceitar que eu não veria o mundo da mesma forma que meus pares, e isso estava bem. Uma vez que comecei a aceitar isso, formei um novo relacionamento com minha rotina de beleza e, eventualmente, descobri o que funcionava para mim.

Hoje, aos 22 anos, sou registrada como cega. A cegueira não é escuridão total, mas existe em um espectro, com algumas pessoas vendo apenas cores e luz, enquanto outras têm partes de sua visão obscurecidas ou visão periférica ruim. A maior parte da minha visão desapareceu no meu olho esquerdo e não tenho visão periférica no meu direito, que piorou ao longo dos anos. Meu estado atual é estável, mas pode mudar a qualquer momento.

Apesar dos desafios que enfrentei, não permiti que minha deficiência atrapalhasse minha determinação e ambição. Eu arrecadei fundos para instituições de caridade, me formei na universidade e fui atrás de uma carreira como escritora para mostrar que, não importa o que a vida jogue em nós, cada um de nós tem o poder de decidir quem queremos ser.

Agora, eu desfruto de minhas rotinas de beleza tanto quanto qualquer outra pessoa. Aprendi a estrutura e formato do meu rosto, desde a largura das minhas maçãs do rosto até o comprimento das minhas sobrancelhas. Eu evito ferramentas de mistura, optando por meus dedos ou pincéis em vez disso. Eu tenho abraçado meu senso de toque a ponto de poder aplicar maquiagem com os olhos fechados. Meus amigos enxergantes até procuram minha opinião.

Aqui estão algumas coisas que funcionaram para mim:

Opte por uma base leve

Eu tenho pele clara, sem textura, então evito produtos que oferecem muita cobertura. No passado, comprei vários produtos "cobertura total" que só destacavam meus erros. Agora, escolho produtos com cobertura leve ou construível, como o Charlotte Tilbury’s Hollywood Flawless Filter e o Dior’s Forever Skin Perfect stick.

Ame olho esfumado

Eu costumava evitar maquiagem nos olhos devido à minha falta de precisão, mas experimentar com um olho esfumado me deu a liberdade de explorar diferentes looks sem a pressão de alcançar um corte perfeito ou delineador com ponta. Eu aproveito o suave realce que um olho esfumado proporciona aos meus olhos sem sobrecarregá-los. Como tenho dois olhos de cores diferentes - um verde e um azul - usando um lápis khol roxo e suavizando-o ao longo da linha dos cílios destaca a cor em ambos.

Escolha produtos cremosos em vez de em pó

Mudei para blushes, iluminadores e bronzeadores à base de creme porque eles oferecem uma melhor noção de onde e quanto produto estou aplicando. Em pó, muitas vezes resultava em excesso porque eu não podia sentir ou ver quanto estava aplicando. Agora, alcanço um visual natural sentindo o produto no meu rosto e facilmente misturando qualquer excesso.

Abrace seu rosto

Meu relacionamento com a maquiagem me ensinou muitas lições valiosas, mas a mais importante é abraçar seu rosto. Comparar-se com rostos perfeitos e padrões de beleza rígidos pode ser fácil, mas é importante lembrar que você é único e ninguém pode replicar sua essência.

Apesar de não morarmos mais na mesma casa, minha irmã e eu continuamos a nos conectar através de nossa paixão mútua pela maquiagem. Eu internalizei os mapas do seu rosto e às vezes ajudo na aplicação da sua maquiagem. Nós mantemos uma à outra atualizadas sobre os lançamentos mais quentes e procuro sua opinião sobre novos retoques que estou experimentando. A dinâmica mudou, embora eu tenha aprendido a lidar melhor com as imperfeições. Todos somos seres imperfeitos, e a estética muitas vezes revela apelo em nossas supostas deficiências. Então, abrace suas características únicas - elas definem sua essência distinta.

Apesar da minha perda de visão, continuo a encontrar alegria em explorar diferentes estilos e técnicas de maquiagem. A natureza tátil de aplicar maquiagem se tornou ainda mais importante para mim, permitindo-me apreciar a beleza e textura de vários produtos.

Encontrar o estilo certo de maquiagem foi uma jornada de autodescoberta, me ajudando a abraçar minha aparência mudando e aprender a ver minha própria beleza além da aparência física.

e que era aceitável"." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2024/09/20/493784/jpeg/4-3/1200/75/freya-rogers-as-a-child-to-be-able-to-accept-my-changing-reality-i-had-to-learn-to-accept-myself-says-the-writer-to-accept-that-i-would-never-see-world-the-same-as-my-peers-and-that-this-was-ok.webp" alt="Durante minha infância, Freya Rogers admite: "Aprimorar minha existência em mudança exigia aceitação de mim mesma." Ela admite: "Tive que me acostumar à ideia de que nunca vivenciaria o mundo da mesma forma que meus pares - e isso estava perfeito.'"/>

Leia também: