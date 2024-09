- A Cathy Hummels deixou de supervisionar "O Choque das Celebridades Autênticas".

A RTLzwei está renovando sua série de reality escandalosa "Battle of the Famous Faces". Essa transformação significa que Cathy Hummels não está mais à frente do programa. A rede compartilhou que, após completar cinco temporadas, eles estão buscando "transformação de conteúdo". Enquanto isso, Hummels expressou a necessidade de mais tempo em sua vida pessoal. Ela expressou suas intenções no Instagram, mencionando seu filho e sua agenda escolar.

A rede de televisão ainda não revelou quais alterações serão feitas na série, onde figuras proeminentes e celebridades moram em uma praia tailandesa, competindo umas contra as outras em jogos por um grande prêmio. O diretor de entretenimento Malte Kruber simplesmente comentou: "O Battle of the Reality Stars" continuará evoluindo, surpreendendo seus muitos seguidores com modificações emocionantes e renovando completamente o conceito".

As mudanças no "Battle of the Famous Faces" têm gerado interesse na mídia, com vários veículos especulando sobre a direção futura do programa. Apesar da reestruturação, a série continua a manter uma presença significativa no mundo da televisão de reality shows.

