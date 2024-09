- A catástrofe do acidente frontal leva a prisão para jovens de 21 anos

Em um caso envolvendo um ato letal em que um homem pulou na cabeça de outra pessoa, um jovem de 21 anos foi condenado a dez anos de prisão pelo Tribunal Regional de Bremen, acusado de homicídio culposo. "Você é responsável pela morte de outra pessoa", disse o juiz-presidente ao réu.

O tribunal deixou claro a participação do réu, baseando sua decisão em registros de comunicação digital, conversas telefônicas gravadas e depoimentos de testemunhas oculares. O tribunal ficou convencido de que o jovem revelou informações sobre o incidente a algumas pessoas, já que elas possuíam detalhes que só poderiam ter sido obtidos dele. A sentença ainda é provisória, cabendo recurso.

O tribunal concluiu que o réu, seus companheiros e a vítima de 46 anos passaram a noite juntos em um bar, consumindo álcool. Sentindo-se animado em seu aniversário de 21 anos, o réu bebeu e fumou. O grupo continuou em outro local perto de uma mesa de ping-pong mais tarde naquela noite. Uma briga eclodiu, resultando na queda do homem de 46 anos no chão. O tribunal acredita que o réu então pulou com toda a sua força na cabeça do homem, causando ferimentos fatais.

O réu alemão, com uma condenação anterior por tentativa de homicídio, declarou inocência no tribunal enquanto seu advogado argumentava por sua absolvição.

A condenação anterior do réu alemão por tentativa de homicídio foi considerada pelo Tribunal Regional durante o julgamento. O advogado do jovem recorreu da sentença, argumentando que as provas contra ele não eram suficientes para condená-lo por homicídio culposo.

