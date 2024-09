A carreira de treinador pode ser lucrativa.

Formação profissional muitas vezes leva a ganhos mais altos do que um grau universitário em certos setores, como mostrado por um estudo do Instituto da Economia Alemã. Essa pesquisa revela que algumas indústrias pagam salários brutos superiores a 5000 euros. No entanto, há uma escassez de trabalhadores qualificados, mesmo em profissões vocacionais bem remuneradas, segundo o estudo.

De acordo com essa observação, o relatório destaca que aprendizes muitas vezes ganham mais do que formados em universidades em determinadas profissões. O estudo, publicado no início da formação profissional, lista as 20 categorias de empregos mais rentáveis para indivíduos com idades entre 20 e 39 anos.

Os autores do estudo destacam o potencial problema de uma escassez de habilidades. Apesar dos salários acima da média, ainda há uma demanda por trabalhadores qualificados em áreas como engenharia elétrica. Os pesquisadores do instituto com foco empresarial sugerem que aumentar os salários sozinhos não é uma solução adequada para a escassez de habilidades, defendendo em vez disso uma melhor promoção da formação profissional e a contratação de trabalhadores qualificados estrangeiros.

A análise revela que os trabalhadores qualificados mais bem remunerados estão empregados em pesquisa e desenvolvimento técnica, frequentemente encontrados nos setores automotivo e farmacêutico. A renda bruta mediana para empregados em tempo integral nessa área é de 5670 euros. Esses trabalhadores qualificados concluíram várias formações profissionais e são especializados, frequentemente trabalhando como mecânicos de campo de testes.

Trabalhadores da indústria aeroespacial, como mecânicos de aeronaves treinados, ocupam o segundo lugar na lista. Sua renda mediana fica em torno de 5100 euros. Em seguida vêm os empregados do setor de seguros e serviços financeiros, com uma renda mediana de aproximadamente 5000 euros.

A maioria das profissões de formação profissional mais bem remuneradas tem um foco técnico ou pertence à indústria da construção. Mais da metade das 20 profissões mais rentáveis cai sob o setor de metal e elétrico. Em todas as categorias de empregos, a renda mediana para empregados com formação profissional concluída foi de cerca de 3500 euros em 2023.

O termo "mediana" separa os valores examinados em dois grupos iguais e é menos suscetível a valores salariais individuais extremos em comparação com a média. Portanto, a renda de 50% dos empregados fica abaixo da mediana, enquanto os outros 50% ganham acima dela. O valor médio não leva em conta os salários fora da curva.

O estudo, conduzido pelo Instituto da Economia de Colónia, destaca o maior potencial de ganhos em algumas profissões vocacionais em comparação com os graus universitários.

