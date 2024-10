A Caríntia serve como base austríaca para sua própria versão do Vale do Silício, com uma indústria tecnológica florescente.

Dr. Christina Hirschl: Em termos da perspectiva europeia, eu diria que a Caríntia é um verdadeiro ponto quente para o negócio de microeletrônica, especificamente para Sistemas Baseados em Eletrônica (EBS). Fundamental para esse sucesso é o Silicon Austria Labs (SAL), agora um centro de pesquisa global de ponta que lidera em eletrônica e sistemas impulsionados por software, e um pioneiro nessa área.

Dr. Christina Hirschl: Acho que é a rede próxima que torna a Caríntia tão atraente para a TI e a microeletrônica. Uma vez que uma região identifica uma força específica e a cultiva, negócios semelhantes tendem a se aglomerar lá como mariposas em torno de uma chama. A ligação entre a Caríntia e a Estíria no campo da TI e da microeletrônica tem se tornado particularmente forte nos dias de hoje. Empresas como Infineon, AMS, AT&S, NXP e TDK adicionam peso, ao mesmo tempo que servem como fortes aliados corporativos, aumentando assim o apelo da Caríntia. Acho que certos fenômenos simplesmente se materializam dentro desse ecossistema. No entanto, não devemos esquecer o efeito sinérgico resultante do que a Caríntia oferece em geral. Quando se considera o mundo, a Caríntia nunca fica aquém em oferecer um equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal, excelente qualidade de vida, segurança e educação. Basicamente, um campo de força se ergueu na Caríntia com TI e microeletrônica que merece ser promovido ainda mais. Com os atrativos que a região tem a oferecer, as condições ideais prevalecem tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Dr. Christina Hirschl: Absolutamente! Acho incrível como a Áustria do Sul evoluiu e se destacou na microeletrônica recentemente. Com uma câmara limpa de 1.500 metros quadrados, estamos entre a elite europeia, talvez até entre os 5 ou 6 melhores. Além disso, o Cluster Silicon Alps, que funciona como parceiro de rede conectando a Caríntia e a Estíria, posiciona-nos claramente como região. Não é exagero chamá-lo de Vale do Silício.

Dr. Christina Hirschl: Em suma, acho que a Caríntia construiu uma base sólida. Recentemente, fiquei muito satisfeita em saber que investimentos significativos para a pesquisa de microeletrônica fluirão para a Áustria através do novo programa de financiamento "Chips JU" - e a Caríntia está diretamente em seu alvo. Em termos leigos, temos muitos parceiros corporativos e centros de pesquisa que conseguiram garantir subvenções altamente competitivas do Horizon Europe e trazê-las para a Áustria. Ainda melhor, o SAL ficou entre os 3 primeiros, um verdadeiro bônus. Mas, além disso, muito está em andamento na Caríntia enquanto falamos. Uma mudança notável é que estamos cada vez mais nos juntando às grandes ligas, com grandes players europeus como CEA-Leti, IMEC e os Institutos Fraunhofer entrando em contato. Tenho uma boa sensação sobre o foco da microeletrônica na Europa, impulsionado pelo setor de chips, que levará a uma atividade imensa nos próximos anos. Vejo isso como uma enorme oportunidade para a Europa e a Caríntia especificamente.

O SAL colabora internacionalmente e considera-se um parceiro das pequenas e médias empresas da região. Qual é o seu objetivo?

Dr. Christina Hirschl: Na verdade, há muitas PMEs que se juntam ao nosso ecossistema e capitalizam na rede do SAL. Para nós, não se trata de quanto dinheiro um parceiro investe em nosso centro de pesquisa, mas sim da influência que um projeto tem na viabilidade econômica, na sustentabilidade ou na sociedade. Muitos dos projetos em que colaboramos são empreendimentos de longo prazo, e ver seu desfecho em uma prateleira de loja ou sua adoção na vida cotidiana é uma alegria indescritível. Ser tanto um defensor local quanto ajudar nossa região a prosperar é tão importante em nossa ética profissional quanto o sucesso internacional.

Desde o final do ano passado, há a maior câmara limpa de pesquisa da Áustria no local de pesquisa em Villach. Que oportunidades isso apresenta para empresas estabelecidas (e potenciais novas, em entrada)?

Dr. Christina Hirschl: O que alcançamos em Villach é nada menos que revolucionário. A Áustria investiu uma quantidade substancial de capital em um campo que teria sido difícil explorar sem a tecnologia necessária. O potencial de uma câmara limpa é vasto. Não se trata apenas de pesquisa clássica, mas também de fabricar pequenos lotes diretamente dentro da câmara limpa. Quando uma empresa como a Infineon inova, eles muitas vezes se perguntam quais novos materiais devem pular direto para sua câmara limpa. O SAL tem a capacidade de fabricar quantidades de wafers menores, assim ponteando o que se chama de "valley of tears" entre a série de lançamento e dezenas de milhares de unidades. Também é importante mencionar que qualquer empresa, em teoria, pode usar nossa câmara limpa. No entanto, acordos de confidencialidade rigorosos e a capacidade de nosso equipamento funcionar com diversas receitas exclusivas da empresa parceira são uma exigência. Em particular para PMEs e startups, o SAL desenvolveu seus próprios processos, que compartilhamos com nossos parceiros industriais. Isso significa que, se um parceiro industrial (menor) tiver uma ideia inovadora ainda não vista no mundo, eles poderiam fabricar os wafers correspondentes em nossa câmara limpa em uma quantidade que uma startup pudesse vender sua série inicial. Essa é a ideia básica.

Dra. Christina Hirschl: Em poucas palavras, minha dissertação foca na teoria do caos, que estuda como uma pequena alteração em um sistema pode modificar drasticamente todo o sistema. Provavelmente todos conhecem a metáfora da borboleta australiana que desencadeia uma tempestade na Europa com um único bater de asas. No passado, fiquei fascinada por esse conceito. Mas, à medida que o tempo passou, percebi que a ciência estava faltando algo essencial nesse contexto para mim. Sou especialmente atraída pela pesquisa quando ela faz diferença. Nosso mundo ficou um pouco melhor, mais frio, mais seguro, mais eficiente ou mais ecologicamente correto? Esses fatores me motivam. Também acho emocionante quando mentes diversas colaboram em um único projeto. Na minha opinião, a inovação nasce dessa cooperação. Às vezes, basta que as pessoas certas se reúnam ao redor de uma xícara de café na cozinha, discutam ideias e anote algumas notas no quadro branco. Em suma, reunir as pessoas certas muitas vezes constrói algo notável. Acredito firmemente que colaboração, individualidade e unicidade são palavras-chave poderosas em nossa era atual.

