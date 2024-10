A Caríntia emerge como uma região movimentada e com expansão económica

A partir de agora, em vez de contornar as montanhas como antes, o trem na Caríntia vai atravessar a cordilheira de Koralpe. Esta mudança significativa com a introdução da Koralmbahn tem implicações de longo alcance além do setor de logística. Foi realizado um estudo detalhado de localização para entender como a região econômica será transformada.

Como parte da nova rota sul, a Koralmbahn liga de forma ecologicamente correta e moderna as partes norte e sul da Áustria. Os tempos de viagem vão diminuir drasticamente: em vez de 2 horas e 40 minutos, a viagem entre Graz e Klagenfurt será reduzida para apenas 45 minutos a partir de dezembro de 2025. E não é só isso! Como componente crucial do Corredor Báltico-Adriático, a rota sul é um dos projetos de infraestrutura mais importantes da Europa.

Conexão Norte-Sul Sem Interrupções

O eixo Báltico-Adriático atua como uma artéria de transporte significativa na Europa, conectando cerca de 50 milhões de pessoas em vários Estados-membros da UE. Ele atravessa diferentes rotas, começando nos portos do mar Báltico da Polônia, continuando através da República Checa, Eslováquia e Áustria, e alcançando eventualmente os portos do Adriático da Itália e Eslovênia. Juntamente com o Túnel de Base de Semmering, programado para ser concluído em 2030, a Koralmbahn reforça uma das principais artérias de transporte da Europa. O núcleo da rota fica no Koralmtunnel, o sexto túnel de ferrovia mais longo do mundo, com 33 quilômetros de comprimento.

A transformação resultante na região é imensa. O fato de Graz e Klagenfurt se tornarem adjacentes cria uma nova e significativa região econômica central com grande potencial. Este resultado também é consequência do estudo de localização "Região Econômica do Sul da Áustria", liderado por Eric Kirschner, chefe do grupo de pesquisa de economia regional e política estrutural do Joanneum Research.

https://carinthia.com/de/

Região Reconhecida Mundialmente

Um dos principais achados é o surgimento de uma nova aglomeração urbana com cerca de 1,1 a 1,2 milhões de habitantes, que se estende de Villach a Graz. "Isso naturalmente fomenta a visibilidade internacional correspondente e fortalece significativamente a região", diz Eric Kirschner. Em particular, as áreas entre Klagenfurt e Graz experimentarão um grande aumento, prevê o especialista. "Se essas regiões investirem em seu potencial, elas podem potencialmente contrapor a tendência demográfica devido à melhor acessibilidade".

A vitalidade econômica da nova região urbana também será estimulada, como Kirschner explica: "As redes de deslocamento estimadas aumentarão em cerca de um terço em média, o que promoverá conexões incrementais no mercado de trabalho, aumentando a competição e, consequentemente, a produtividade".

https://carinthia.com/de/## "Quase todos os setores econômicos podem experimentar ganhos consideráveis"

https://carinthia.com/de/

O grau de aumento das interconexões interregionais é difícil de prever, diz Kirschner. "É plausível que possamos subestimar o impacto da Koralmbahn em comparação com projetos semelhantes como a Ponte Öresund". Apesar do impacto variar entre diferentes setores econômicos, Kirschner acredita que quase todos os setores podem experimentar ganhos significativos.

Centro de Logística Caríntia

A Caríntia tem uma posição estrategicamente favorável, simbolizada pelo Logistik Center Austria Süd no município de Arnoldstein. Se traçarmos um círculo hipotético em torno dele, todos os principais centros de logística da Europa estão a menos de quatro horas de distância, incluindo Viena, Munique e Praga. Além de distâncias curtas e uma localização central na Europa, a região também deve sua importância a projetos de infraestrutura ambiciosos como a Koralmbahn, o primeiro corredor de alfândega ferroviário da Europa entre Trieste e Villach, e parceiros como o Logistik Center Austria Süd.

Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"

Marketing de Localização da Caríntia: https://carinthia.com/de/

Informações sobre Logística e Transporte na Caríntia: https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"A introdução da Koralmbahn abriu oportunidades para projetos em grupo no setor de logística, à medida que a região se torna um hub para o transporte europeu. Com a conclusão do primeiro corredor de alfândega ferroviário da Europa entre Trieste e Villach, a Caríntia está bem posicionada para assumir um papel de liderança na logística, oferecendo muitas oportunidades para projetos colaborativos.

Leia também: