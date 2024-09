A cardiologia enfrenta a escassez de corações disponíveis para transplante

Problemas cardíacos continuam sendo uma preocupação significativa para a saúde na Alemanha, com fraqueza cardíaca sendo um problema proeminente. De acordo com o "Relatório Alemão do Coração - Atualização de 2024", cerca de 4 milhões de indivíduos na Alemanha lutam contra a fraqueza cardíaca, de acordo com os dados apresentados pela Fundação Alemã do Coração em colaboração com as sociedades de cardiologia, cirurgia cardíaca, cardiologia pediátrica e reabilitação cardiovascular. Este relatório serve como uma avaliação anual da saúde cardiovascular na Alemanha, como afirmou Thomas Voigtländer, membro do conselho da Fundação Alemã do Coração.

A fraqueza cardíaca, ou insuficiência cardíaca, é a principal causa de internações hospitalares devido a problemas cardíacos, ultrapassando até mesmo as doenças cardíacas coronarianas e os distúrbios do ritmo cardíaco, como explicou Voigtländer. As insuficiências cardíacas resultaram em 37.570 mortes na Alemanha em 2022. A falta de exercício, a obesidade, a idade, a genética e a morte súbita cardíaca são principalmente atribuídos a outras questões de saúde, como pressão alta ou doença cardíaca coronariana, onde o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é comprometido. A prática regular de exercícios e o manutenção de um peso saudável são fatores contribuintes primários para a fraqueza cardíaca.

Fatores de risco adicionais incluem idade e predisposição genética. Homens são afetados desproporcionalmente. O relatório indica que cerca da metade de todos os pacientes com fraqueza cardíaca não resistem mais do que seis anos após o diagnóstico. sempre que possível, a transplante é uma opção; no entanto, a escassez de órgãos doadores na Alemanha limita essa possibilidade.

Lista Urgente em Poucos Dias

Franziska Bleis, uma mulher saudável de 37 anos, não faz muito tempo estava à espera de um coração doador. Ela contraiu um resfriado comum em 2019, depois lutou com inflamação severa do músculo cardíaco, ela compartilhou durante a apresentação do relatório. Sua condição piorou rapidamente, levando à sua hospitalização e transformando-a em uma paciente cardíaca. Ela chegou perto da morte várias vezes e foi ressuscitada. Foi determinado que um coração doador era necessário, e ela foi colocada em uma lista urgente. Desde então, ela recebeu um órgão doador.

De acordo com o relatório, 678 indivíduos com 16 anos ou mais estavam na lista de espera para um coração doador em 2022, ao lado de 21 crianças (até 15 anos) esperando por um órgão adequado. Os dados revelam que 42 crianças e 316 adultos foram transplantados naquele ano, como relatado pela Eurotransplante e pela Fundação Alemã de Transplante de Órgãos. Os hospitais alemães obtiveram 98 órgãos doadores no exterior em 2022, uma vez que a Alemanha é o único membro da Eurotransplante sem um sistema de doação de órgãos por opt-out.

Na Alemanha, os órgãos doados são obtidos pós-mortem se o indivíduo tiver expressado consentimento anteriormente, como com um cartão de doador de órgãos, ou se a família der permissão. Devido à falta de órgãos doadores, a introdução de um sistema de opt-out, no qual todas as pessoas seriam consideradas doadoras a menos que expressamente optassem por não ser, é frequentemente debatida.

As insuficiências cardíacas, que resultaram em 37.570 mortes na Alemanha em 2022, estão principalmente associadas a ataques cardíacos. Apesar de ter recebido um coração doador, Franziska Bleis, uma paciente cardíaca, estava anteriormente em risco devido ao desenvolvimento de inflamação severa do músculo cardíaco após contrair um resfriado comum.

Leia também: