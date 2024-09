A capitã de voo Cordula Plum não tinha aspirações de se tornar uma figura exótica.

Crescendo, a jovem Cordula Pflaum tinha uma fascinação inegável por aviões. Sua mãe costumava passar pelo aeroporto de Ganderkesee, perto de Bremen, a caminho e voltando das aulas de piano. "Eu ficava olhando para os aviões", diz a atual 54 anos, "Eu implorava para ir". Aos 19 anos, ela se matriculou na escola de aviação da Lufthansa em Bremen, tornando-se a estudante mais nova.

Após a formatura, ela se juntou às fileiras de menos de 20 mulheres-pilotos da Lufthansa. Com o tempo, ela avançou para capitã de voos charter e, posteriormente, em 2008, tornou-se a primeira mulher capitã de voos de longo curso na Lufthansa. Em 2009, ela se tornou pioneira no treinamento de outros na área. "Eu me tornei uma exceção, o que eu nunca quis ser", revela Pflaum. Infelizmente, isso não mudou significativamente: de 600 treinadores, apenas algumas são mulheres. Mundialmente, apenas 5,8% dos pilotos são mulheres.

Espírito Pioneiro

Pflaum não percebeu a natureza dominada por homens de sua área escolhida. "Eu só fui com o que eu amava", ela explica. Após o ensino médio, ela estudou engenharia mecânica e física por um breve período para se manter até o início do treinamento de piloto. "Eu sempre tive curiosidade por tecnologia e motores", ela diz. Aos 18 anos, ela comprou um velho Fusca e decidiu mantê-lo. Voar não era apenas sua paixão, mas também sua ambição de trabalhar em aviões. No entanto, seu currículo de treinamento não permitia isso.

Com o objetivo de incentivar mais pessoas a seguir carreiras que elas gostam em vez daquelas ditadas por papéis de gênero percebidos, Pflaum co-escreveu um livro intitulado "Bom dia, este é o seu capitão". Ela compartilha suas experiências na indústria aérea, na esperança de servir como modelo. "Precisamos de mais mulheres como modelo", ela diz. "Eu recebo muitas cartas, até mesmo de uma menina de 12 anos recentemente".

A linguagem desempenha um papel crucial nas escolhas de carreira, ela veio a perceber. "Até o ano passado, eu me referia a mim mesma como capitã ou piloto", ela menciona. "Para mim, era apenas um título, como o inglês 'Capitã'". Agora, ela se apresenta como 'Capitã' na cabine. "Ainda é desafiador para mim dizer", ela admite. "Mas o poder da linguagem não deve ser subestimado".

Meio período e maternidade

Equilibrar carreira e família é um assunto frequente quando se trata de Pflaum. Ela é mãe de duas filhas, com 18 e 20 anos. "Não é fácil", ela confessa. Seu marido adaptou sua agenda de trabalho, e seus pais costumavam cuidar de suas filhas. A partir do 6º ano, suas crianças foram matriculadas em uma escola interna. "Você tem que deixar ir e desejar o trabalho", ela diz. Modelos de meio período e trabalho em equipe são viáveis para pilotos. "Eu tenho muitos colegas homens que tiram licença paternidade e trabalham meio período", ela acrescenta.

Dentro da indústria aérea, o gênero de Pflaum não passa despercebido. "Trabalhamos em equipes constantemente mudando, e o assunto é discutido em cada voo", ela menciona. Interessantemente, já havia mulheres na cabine muito antes: a francesa Élie Deroche foi a primeira mulher do mundo a obter uma licença de piloto em 1910 e completou um voo solo, enquanto Melli Beese se tornou a primeira mulher piloto da Alemanha a receber uma licença no ano seguinte. Em 1988, Nicola Lisy e Evi Hetzmannseder se tornaram as primeiras duas mulheres-pilotos da Lufthansa.

Em setembro, Pflaum começará um novo curso de treinamento, aprendendo a operar o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, com espaço para até 853 passageiros. "Eu estou animada para mergulhar na última tecnologia", ela diz. Voar continua sendo seu trabalho dos sonhos: "Cada vez que eu rolo na pista e ajusto o acelerador, é como a experiência mais mágica".

