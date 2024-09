A cadeia de fast-food BurgerFi inicia um processo de insolvência.

A rede de fast-food BurgerFi juntou-se à lista de empresas em dificuldades no setor de fast casual neste ano, ao lado de marcas como Rubio’s, Buca di Peppo e até o conhecido Red Lobster pedindo falência. Embora grandes players como McDonald’s, Starbucks, Burger King e Wendy’s não tenham pedido falência, eles também relataram uma queda no tráfego de pedestres e nas vendas totais, com McDonald’s e Wendy’s recorrerem a promoções de refeições com desconto para atrair clientes.

Recentemente, a BurgerFi procurou proteção do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito da Delaware, com todas as operações corporativas continuando como de costume. Isentas dos procedimentos de falência, as lojas franqueadas continuarão a operar normalmente, como informado em um comunicado à imprensa.

A falência muitas vezes serve como meio para empresas dos EUA reduzirem operações, eliminarem dívidas e cortarem custos. Um método popular é a falência do Capítulo 11, que permite que as empresas abordem dificuldades financeiras através da reorganização.

Anteriormente atribuindo o fechamento de lojas como a principal razão para a queda nas vendas, a BurgerFi também citou a inflação como um fator. Especificamente, a elevação do preço das asas de frango e o aumento dos salários dos funcionários levou a um aumento dos custos operacionais.

Com sede na Flórida, a BurgerFi é a empresa-mãe da Anthony’s Coal Fired Pizza, com 51 lojas de pizza, além de seus 93 restaurantes de hambúrguer.

Este desenvolvimento não foi inteiramente surpreendente, com a BurgerFi alertando em agosto que poderia ficar sem dinheiro e precisar de proteção contra a falência em breve. Até 14 de agosto, a empresa tinha apenas $4,4 milhões em caixa, prevendo um prejuízo de $18,4 milhões no trimestre encerrado em 1º de julho (ainda a ser publicado e sem fornecer comentários à CNN). No mesmo trimestre do ano seguinte, a cadeia relatou um prejuízo de apenas $6 milhões.

Como indicado nos arquivos de falência da última quarta-feira, a BurgerFi estima que suas dívidas estejam dentro da faixa de $100 milhões a $500 milhões, enquanto seus ativos estão na faixa de $50 milhões a $100 milhões. Caso não haja apoio financeiro suficiente dos credores seniores ou de provedores externos, a BurgerFi afirmou anteriormente que poderia recorrer à proteção contra a falência e vender ativos.

Em preparação para isso, a empresa contratou um diretor de reestruturação.

Em um comunicado, Jeremy Rosenthal, diretor de reestruturação, explicou que "Dado o forte declínio no gasto do consumidor após a pandemia e a inflação constante, junto com o aumento dos custos de alimentos e trabalho, devemos implementar um processo estruturado para estabilizar o negócio." Ele continuou, "Estamos positivos de que esse processo permitirá que nós protejamos nossas marcas, apoiando a recuperação operacional iniciada há menos de um ano, e para assegurar capital adicional."

A BurgerFi tornou-se pública em 2020, com suas ações caindo mais de 80% neste ano, negociando a 14 centavos por ação no meio do dia de quarta-feira após uma queda de 22%.

As lutas financeiras da BurgerFi no setor de fast casual levaram a empresa a procurar proteção contra a falência, impactando suas operações corporativas enquanto as lojas franqueadas continuam o negócio como de costume. Para abordar as dificuldades financeiras, a empresa contratou um diretor de reestruturação para implementar um processo estruturado e assegurar capital adicional, reconhecendo o impacto da queda no gasto do consumidor após a pandemia, da inflação e do aumento dos custos de alimentos e trabalho no negócio.

