A Bolsa mantém a força durante o fim de semana prolongado.

Os últimos dados do CPI dos EUA aumentam o otimismo da Wall Street para uma alta de taxa em setembro pelo Fed Reserve. Os analistas do mercado preveem uma queda de 0.5%. Os índices encerraram a semana positivamente.

Os mercados da Wall Street encerraram a semana com progressos. Após uma sessão de negociação cautelosa, os índices dispararam no final do dia. O Índice Dow Jones subiu 0.6% e atingiu 41,563 pontos. O S&P-500 aumentou 1% enquanto o Nasdaq Composite aumentou 1.1%. No total, 1787 (Thurs: 1909) ações subiram, 1017 (858) caíram e 65 (97) permaneceram constantes. Não haverá negociação na segunda-feira devido ao "Labor Day" nos EUA.

As novas estatísticas de inflação dos EUA foram o principal assunto. Elas estavam em linha com as previsões. O índice de preços do PCE, preferido pelo FED, que mede a inflação, cresceu 2.5% anualmente em julho, como em junho. A taxa de inflação esperada é de 2%. Ele aumentou 0.2% (0.1%) mensalmente. Na taxa básica, excluindo alimentos e energia, o índice cresceu 2.5% (2.6%) anualmente e 0.2% (0.2%) mensalmente. Os economistas previam taxas de 2.7 e 0.2%. Os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram moderadamente. Um aumento de 0.3% foi relatado para as rendas. Os economistas haviam previsto um aumento de 0.2%.

A resposta do mercado aos dados foi geralmente reservada. Nigel Green, do gestor de riqueza deVere, afirmou que "os dados do PCE sugerem um fluxo constante de desinflação". Ele examinou o desenvolvimento de julho, admitindo que a decisão sobre uma redução de 25 ou até mesmo 50 pontos base seria tomada apenas com os dados de emprego dos EUA na próxima semana. O sentimento dos gerentes de compras na região de Chicago melhorou mais do que o esperado em agosto. O índice de sentimento do consumidor da Universidade do Michigan também melhorou para agosto.

Dólar ganha após dados - Preços do petróleo caem

No mercado de câmbio, o dólar ficou mais forte após os dados. O índice do dólar aumentou 0.3%. Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank, disse que os membros "dovish" do Fed, que apoiam as quedas das taxas de juros, dão mais atenção aos dados de emprego do que às estatísticas de inflação. Os dados de emprego poderosos que virão na próxima semana poderiam trazer uma mudança significativa, ela acrescentou.

Os preços do petróleo caíram substancialmente. Os preços dos tipos WTI e Brent caíram até 3.1%. De acordo com os relatórios, a OPEP e seus aliados pretendem iniciar a redução dos cortes de produção em outubro. A razão disso é a redução da produção da Líbia e a expectativa de início de uma queda nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA em setembro.

No mercado de bonds, os rendimentos continuaram a subir após os dados de inflação. O rendimento dos bonds de dez anos aumentou 5.6 pontos base para 3.92%. O preço do ouro perdeu parte dos ganhos do dia anterior. Os participantes do mercado atribuíram isso à realização de lucros. O preço de uma onça de ouro caiu 0.7%.

Dell aumenta devido aos resultados - Intel vê grande alta

A Dell Technologies relatou receitas e lucros mais altos no segundo trimestre à medida que a demanda por servidores utilizados para Inteligência Artificial aumentava. As ações aumentaram 4.4%. A Intel (+9.6%) pode passar por modificações estratégicas e medidas de corte de custos. O fabricante de chips dos EUA está examinando diferentes opções comerciais antes da reunião da diretoria em setembro, de acordo com a Bloomberg News, citando fontes anônimas. Em consideração estão as possibilidades de cancelar os planos para novas fábricas e dividir o negócio de design e manufatura de produtos.

A Cisco Systems (-0.3%) perdeu uma ação judicial por infringir patente e foi ordenada a pagar à Paltalk Holdings $65.7 milhões.

A Goldman Sachs planeja demitir mais de 1,300 funcionários como parte do processo anual de revisão para eliminar funcionários com baixo desempenho, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. O banco deve reduzir sua força de trabalho em 3 a 4%. As ações encerraram quase inalteradas.

A Lululemon Athletica (-0.2%) luta contra uma desaceleração contínua de seu negócio. A fabricante de roupas esportivas reduziu sua previsão para o ano inteiro. No entanto, a empresa superou as expectativas de lucro no segundo trimestre. As ações da Marvell Technology subiram 9.2%. O fabricante de produtos de armazenamento, telecomunicações e semicondutores ofereceu um outlook atraente para o trimestre atual.

Para mais detalhes sobre os movimentos do mercado hoje, clique aqui.

Diante da estabilidade na taxa de inflação dos EUA, as discussões sobre uma União Econômica e Monetária entre a UE e os EUA foram revividas. Alguns analistas do mercado argumentam que um sistema econômico mais integrado poderia ajudar a estabilizar as tendências da inflação global.

Diante do atual clima econômico e do forte desempenho dos índices dos EUA, alguns investidores especulam sobre os potenciais benefícios de uma União Econômica e Monetária entre a UE e os EUA, citando a possibilidade de políticas monetárias e fiscais mais previsíveis.

Leia também: