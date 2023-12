A bola "Mão de Deus" de Diego Maradona deve ser vendida por até 3,3 milhões de dólares

A bola utilizada nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1986 entre a Argentina e a Inglaterra vai ser leiloada em Londres a 16 de novembro e está avaliada entre 2,7 e 3,3 milhões de dólares.

Com essa bola, Maradona marcou dois golos emblemáticos - o primeiro, quando usou a mão de forma controversa e deu um murro na bola para dentro da baliza, e o segundo, quando driblou vários jogadores ingleses e contornou o guarda-redes Peter Shilton.

A Argentina venceria a partida e o torneio uma semana depois.

Em maio, a camisola que Maradona usou contra a Inglaterra foi vendida por 9,3 dólares num leilão online - na altura, o valor mais alto alguma vez pago por uma peça de recordação desportiva.

Mas num ano de grande sucesso para o mercado de recordações desportivas, esse valor foi eclipsado três meses mais tarde, quando um cartão de basebol de Mickey Mantle foi vendido por 12,6 milhões de dólares, enquanto a camisola de Michael Jordan das finais da NBA de 1998 foi vendida por 10,1 milhões de dólares em setembro.

A bola dos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1986 é atualmente propriedade de Ali Bin Nasser, o árbitro tunisino que supervisionou o jogo e permitiu que o polémico primeiro golo de Maradona fosse mantido.

Depois do jogo, Ali Bin Nasser foi buscar a bola e mandou-a autografar pelos seus árbitros e pelo quarto árbitro no balneário para a guardar como recordação da ocasião.

"Esta bola faz parte da história do futebol internacional e parece ser o momento certo para compartilhá-la com o mundo", disse Bin Nasser.

Mais tarde, quando questionado sobre o seu primeiro golo contra a Inglaterra, Maradona, que faleceu há dois anos, disse que o golo foi marcado "um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus".

A empresa Graham Budd Auctions, sediada em Londres, está a supervisionar a venda da bola no âmbito do seu leilão especial do Campeonato do Mundo, no próximo mês.

"2022 foi um ano fantástico no mercado das recordações desportivas, com recordes batidos em três ocasiões", afirmou Graham Budd, presidente da casa de leilões.

"É um momento empolgante no mercado e estamos a pensar se esta famosa bola de futebol também quebrará recordes".

Fonte: edition.cnn.com