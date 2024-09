A BMW alarma todo o sector com uma projecção reduzida

A BMW, renomada fabricante de veículos, está ajustando seus objetivos anuais. Uma decisão problemática na compra de um sistema de freios está causando dificuldades financeiras, resultando em recalls mundiais de 1,5 milhão de unidades. Além disso, a BMW enfrenta desafios no mercado chinês. Esta situação pouco confiável está tocando alarmes entre os investidores. Como consequência, as ações de empresas concorrentes e fornecedores também estão despencando.

Um choque na indústria, a BMW está lidando com sérios obstáculos com um sistema de freios comprado de terceiros. Com uma margem de lucro projetada de oito a dez por cento agora prevista para ser seis a sete por cento menor, os lucros gerais da empresa são esperados para diminuir também. A BMW escolheu permanecer discreta sobre o fornecedor problemático.

Na bolsa de valores, as ações da BMW sofreram uma queda significativa, causando uma queda semelhante nos preços das ações de concorrentes e vários fornecedores. A redução nas previsões de entrega levantou preocupações generalizadas no setor. Há a possibilidade de que outros fabricantes sigam o exemplo e relatem problemas semelhantes. Um trader expressou sua preocupação, dizendo: "Certamente, isso é um grande revés para as projeções de vendas, especialmente para os fornecedores com margens de lucro tão finas". Nesse cenário, eles correm o risco de afundar no vermelho.

As ações da BMW caíram oito por cento. A Continental não está se saindo muito melhor, com uma queda de sete por cento. A Schaeffler, a Mercedes-Benz e a VW estão todas com quedas de até cinco por cento. Na França, empresas como Valeo e Forvia estão sofrendo quedas acentuadas. O setor automotivo europeu como um todo está em queda de 3,6 por cento.

A causa raiz das previsões revisadas da BMW são as obrigações adicionais na indústria automotiva devido aos atrasos e recalls decorrentes de um sistema de freios integrado (IBS) defeituoso fornecido por uma parte externa. Os problemas do sistema levaram a uma parada nas entregas internacionais de milhares de veículos, empurrando as figuras de vendas no segundo semestre abaixo das expectativas. A BMW espera que esses custos extras estejam na casa dos milhões, na faixa de três dígitos.

Dadas as dificuldades financeiras que a BMW enfrenta devido aos problemas com um sistema de freios comprado de terceiros, resultando em recalls de veículos e queda nos lucros, a produção de veículos para a empresa tornou-se desafiadora. Esta situação também teve um impacto negativo nos preços das ações das empresas concorrentes e fornecedores da BMW, causando um efeito cascata no setor automotivo.

Leia também: