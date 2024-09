A BMW ajusta as suas previsões para 2024 devido a problemas com os travões e à baixa procura na China.

Na terça-feira, a BMW reduziu sua previsão de lucro para este ano devido à queda nas vendas em seu principal mercado, a China, e problemas com um sistema de freios fornecido pela Continental. Isso fez com que as ações da montadora chegassem perto de seu ponto mais baixo em dois anos.

A fabricante alemã de carros de luxo mencionou que os atrasos associados ao sistema de freios defeituoso teriam um impacto negativo nas vendas durante a segunda metade do ano. Eles acrescentaram que mais de 1,5 milhão de veículos foram afetados, com mais de 1,2 milhão já entregues e capazes de serem inspecionados à distância por meio de software via rádio. No entanto, os 320.000 veículos restantes não podem ser entregues aos clientes no momento, de acordo com a BMW.

Como resultado, a montadora espera pagar uma "quantia significativa na casa dos três dígitos de milhões" em despesas relacionadas a garantia no terceiro trimestre.

A BMW revisou sua estimativa de margem para lucro antes de juros e impostos para estar entre 6% e 7% para o ano de 2024, abaixo de sua previsão anterior de entre 8% e 10%.

Em um relatório separado, a Continental, a fabricante de peças de carro, afirmou que apenas uma "pequena parcela" de seus sistemas de freios fornecidos à BMW seria parcialmente substituída devido a um componente eletrônico que pode estar afetado.

Além disso, a BMW destacou a demanda fraca que persiste na China, o que está impactando negativamente as vendas no país, tornando-se uma das muitas montadoras que enfrentam desafios na segunda maior economia e maior mercado de automóveis do mundo. A empresa observou que "o sentimento do consumidor permanece fraco" apesar das medidas de estímulo do governo.

