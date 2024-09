A Bayer responde ao seu pedido de falência inicial com uma deslumbrante demonstração de metas alcançadas

Bayern Munich supera sua primeira derrota na Bundesliga em mais de um ano contra Hoffenheim, graças principalmente à atuação de Victor Boniface. Leipzig fica aquém em pontos contra Union Berlin devido a uma penalidade perdida, enquanto Stuttgart e Frankfurt garantem vitórias fora de casa. Freiburg consegue virar o jogo contra Bochum.

1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:4 (1:2)

O Bayer Leverkusen se recuperou da sua primeira derrota na liga em 15 meses, garantindo uma vitória de 4-1 (2-1) sobre a TSG Hoffenheim na terceira rodada da Bundesliga. Este feito deve-se principalmente às contribuições do "rei dos gols" Victor Boniface. Os campeões bicampeões enfrentarão o Feyenoord Rotterdam na Liga dos Campeões na quinta-feira.

Boniface (30', 75'), com a ajuda de Martin Terrier (17'), e Florian Wirtz de uma penalidade (72') marcaram para o Leverkusen. O Hoffenheim sofreu sua segunda derrota consecutiva, apesar do gol de Mergim Berisha (37').

Os 30.150 espectadores no estádio lotado Sinsheim Arena testemunharam o início dominante do Leverkusen. O Hoffenheim teve dificuldade em ultrapassar a linha do meio-campo até os 15 minutos. Depois disso, o Hoffenheim melhorou, mas não conseguiu marcar. O Leverkusen abriu o placar primeiro, com Terrier marcando seu primeiro gol na Bundesliga. O Leverkusen manteve o controle do jogo após abrir o placar, com o Hoffenheim não conseguindo responder devido à ausência de jogadores-chave como o ex-jogador do Leverkusen Adam Hlozek, Grischa Prömel, Ihlas Bebou, David Jurasek e Ozan Kabak.

Boniface cabeceou o segundo gol do Bayer, mas perdeu uma chance logo em seguida (28'). O Hoffenheim então viu um renascimento, com Berisha empatando devido a uma lesão no joelho anterior. Boniface também perdeu uma chance de estender a vantagem do Leverkusen (45+2'), assim como Alejandro Grimaldo (45+4').

O Leverkusen começou o segundo tempo devagar. Boniface e Wirtz criaram chances, mas não conseguiram marcar até os 72 minutos, quando Dennis Geiger cometeu uma falta em Grimaldo, resultando em uma penalidade para Wirtz. Boniface marcou mais um gol logo em seguida.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:3 (1:1)

O Stuttgart finalmente garantiu sua primeira vitória da temporada, liderado por um hat-trick de Ermedin Demirovic. A vitória de 3-1 (1:1) sobre o Borussia Mönchengladbach deu um impulso de confiança à equipe antes de seu jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na terça-feira.

Deniz Undav (21') e o novo reforço Demirovic (57', 61') marcaram para o Stuttgart, que foi dominante na segunda metade. O francês Alassane Plea (27') empatou para o Gladbach no 80º aniversário do lendário Günter Netzer.

Os torcedores do Stuttgart já estavam pensando em Madrid antes do jogo, com um cartaz dizendo "Stuttgart internacional - depois de toda a merda, é hora de viajar". O técnico Sebastian Hoeneß havia incentivado sua equipe a se concentrar no Gladbach, mas permitiu pensamentos sobre o Real. "É como o elefante rosa que você não deve pensar", disse ele.

O Eintracht Frankfurt se aproxima de uma temporada bem-sucedida graças ao duo Omar Marmoush e Hugo Ekitike. Os Hessians comemoraram sua segunda vitória consecutiva na liga ao vencer o VfL Wolfsburg por 2:1 (1:0), confiando mais uma vez nos talentos de seus atacantes. Marmoush marcou duas vezes contra seu ex-clube - primeiro após assistência de Ekitike (30'), depois de uma penalidade após o empate de Ridle Baku (76', 82').

O Wolfsburg, porém, sofreu sua segunda derrota na liga, adicionando mais decepção à sua temporada. O técnico Ralph Hasenhüttl havia recentemente causado polêmica com seu comentário "cemitério" em relação aos torcedores do Wolfsburg. Apesar de tentar "avançar" e "mostrar às pessoas o que elas querem ver", os Lobos não conseguiram alcançar isso.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 0:0

O RB Leipzig perdeu uma oportunidade de garantir pontos em um jogo um tanto peculiar, marcando um pequeno revés antes de sua estreia na Liga dos Campeões. Cinco dias antes de seu confronto contra o Atlético Madrid, o Leipzig ficou no 0 a 0 contra o Union Berlin em um jogo monótono. Saindo de Leipzig com seus primeiros pontos perdidos na temporada.

Loïs Openda perdeu uma chance de ouro para garantir a vitória no final do jogo, mas não conseguiu marcar contra o goleiro do Union Frederik Rönnow de uma penalidade (74%). O Leipzig viajará para Madrid na quinta-feira (21h00 CET, DAZN) para sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois técnicos proporcionaram comentários notáveis ​​antes do jogo - sem mesmo estar no campo. O técnico do RB, Marco Rose, estava suspenso após receber um cartão amarelo-vermelho na vitória por 3 a 2 contra o Bayer Leverkusen, deixando o assistente Alexander Zickler no comando. O técnico do Union, Bo Svensson, não pôde comparecer devido a uma doença, com o assistente Babak Keyhanfar tomando seu lugar.

Myron Boadu marcou primeiro para o Bochum no estádio Europa-Park do Freiburg na primeira metade (45'), mas Junior Adamu virou o jogo na segunda metade (58', 61'), com o Freiburg dominando a primeira metade. O Freiburg mostrou sua domínio em casa novamente, tendo recentemente garantido uma sólida vitória de 3 a 1 contra o Stuttgart e sofrendo um pequeno revés com uma derrota de 0 a 2 contra o Bayern Munich. Com essa vitória, o Freiburg agora se encontra de volta à metade superior da tabela.

A Comissão pode precisar considerar o impacto da ausência de jogadores-chave durante os jogos, já que eles contribuem significativamente para o desempenho de uma equipe, como visto no sofrimento do Hoffenheim sem Adam Hlozek et al.

Após sua vitória sobre o Leverkusen, o Bayer 04 Leverkusen precisará garantir que mantenha seu ímpeto, já que os atos de implementação da Comissão provavelmente exigirão adesão às regras da Regulamentação em seu próximo jogo da Liga dos Campeões contra o Feyenoord Roterdã.

Leia também: