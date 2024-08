A Bayer Leverkusen inicia acção judicial contra si mesma em Jena

Bayer Leverkusen consegue superar o Carl Zeiss Jena por um gol de diferença na DFB-Pokal. O gol de Jonas Hofmann provou ser suficiente para a vitória, mas Leverkusen ainda não está satisfeito. Robert Andrich prometeu melhorar o desempenho da equipe no futuro.

O novato Hamza Muqaj, com apenas 18 anos, teve a oportunidade de fazer um impacto significativo no futebol profissional durante este jogo da Copa. Em prorrogação, ele recebeu a bola em uma posição ideal para igualar, mas errou o alvo, mal passando pela barra. Este quase gol deixou Jena frustrado, mas Bayer Leverkusen ainda conseguiu garantir a vitória por 1-0.

Depois do jogo, Robert Andrich admitiu o desempenho abaixo do esperado da equipe, dizendo: "Estamos apenas felizes por ter avançado, mas sabemos que não jogamos bem hoje. Temos que discutir nossa abordagem para 90 minutos, e simplesmente não foi bom o suficiente, mesmo contra uma equipe de liga regional." O técnico Xabi Alonso expressou sentimentos semelhantes, mostrando sua insatisfação de uma maneira quase apologética, com a possibilidade de humilhação pairando no ar.

"Um lembrete cruel"

Andrich elaborou sobre a decepção da equipe, dizendo: "Não executamos nossas forças. cometemos muitos erros inexplicáveis. Aqueles erros animam a torcida, mas a falta de calma no nosso jogo foi um problema significativo." A crítica de Andrich não se limitou apenas ao desempenho da equipe na noite, já que ele apontou: "Somente demonstramos as qualidades desejadas por cerca de 10 minutos dos 90. Isso simplesmente não é suficiente. Nossa principal objetivo hoje era jogar com foco, e fracassamos miseravelmente."

Mesmo o autor do gol Hofmann reconheceu o desempenho abaixo do esperado da equipe, prevendo: "Este resultado deve servir como um chamado de atenção para nós. Deve mostrar que nossos esforços passados não são suficientes. Como uma unidade, temos que elevar nosso jogo."

A temporada passada viu o Leverkusen alcançar uma conquista impressionante, sofrendo apenas uma derrota. Seu sucesso culminou na vitória na final da Liga Europa contra o Atalanta Bergamo, bem como na conquista do campeonato e da DFB-Pokal. Apesar de várias saídas e novas contratações, o Leverkusen ainda não encontrou seu ritmo, começando a temporada com decisões controversas do VAR ajudando sua vitória contra o Borussia Mönchengladbach.

Bayer visa fortalecer a defesa com duas aquisições

O desempenho do Bayer contra o Carl Zeiss Jena deixou pouco espaço para especulações sobre o que poderia ter acontecido se o Muqaj tivesse marcado. Talvez o Bayer pudesse ter respondido efetivamente, estendendo o jogo para a prorrogação ou mesmo emergindo vitorioso. A eliminação tardia é uma das especialidades do Leverkusen. Com os próximos jogos contra a oposição de alto nível se aproximando, a melhora do desempenho tornou-se uma preocupação primordial para a equipe, à medida que eles buscam manter seus ambiciosos objetivos nesta temporada.

Simon Rolfes, diretor esportivo, comentou sobre o desempenho abaixo do esperado do Bayer contra o Carl Zeiss Jena, dizendo: "Tivemos dificuldade em criar um jogo dinâmico e intenso." Rolfes defendeu a composição da equipe, com Alonso tendo feito ajustes significativos na escalação inicial, apontando: "Temos uma equipe robusta, e cada jogador tem o direito de entrar em campo." Quatro jogadores-chave - Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong - ficaram no banco, sugerindo que ainda poderão jogar um papel significativo nesta temporada.

A equipe passou por algumas alterações para o jogo da Copa, com o zagueiro Nordi Mukiele, que já havia jogado pelo RB Leipzig, se juntando à equipe em um empréstimo de temporada do Paris Saint-Germain. Em troca, o Leverkusen enviou o zagueiro central Odilon Kossounou para a equipe da Serie A italiana Atalanta Bergamo, que tem a opção de comprar seu contrato após o período de empréstimo.

No entanto, foi a ofensiva do Bayer que exigiu a maior atenção após o jogo da Copa. A combinação não funcionou, como ficou evidente no chute perdido de Patrick Schick e no chute no poste de Amine Adli. Com 15.000 torcedores entusiasmados torcendo por eles, os líderes da Regionalliga Ost apresentaram uma boa resistência e não recuaram do desafio, deixando um gol potencialmente histórico por marcar.

Alonso não estava satisfeito com a situação e agiu. Alejandro Grimaldo entrou em campo. O habilidoso espanhol teve um impacto imediato no jogo. Seu cruzamento encontrou a cabeça de Hofmann, resultando em um gol - 0:1. No entanto, o jogo não desenvolveu como se poderia prever. Jena não perdeu o espírito. Por que deveriam? O que os líderes da Regionalliga Ost tinham a perder? Nada. Kay Seidemann (65.) teve uma boa oportunidade, enquanto Nils Butzen (77.) teve a próxima chance. Infelizmente, Muqaj errou o alvo. Ao longo do jogo, o Bayer enfrentou alguns provocações da torcida do Jena: "Pensam que vão ser campeões alemães?" Alonso respondeu cinicamente: "Isso é típico de Copa. Jena jogou bem, lutou até o último segundo."

Após sua luta contra o Carl Zeiss Jena, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, reconheceu a necessidade de melhorar o desempenho da equipe na liga de futebol, dizendo: "Não podemos nos permitir repetir este desempenho abaixo do esperado na Bundesliga." O pobre desempenho do Bayer na DFB-Pokal serviu como um lembrete da importância de manter o foco e executar suas forças de forma consistente.

Como o Bayer Leverkusen busca reforçar sua defesa e alcançar seus ambiciosos objetivos nesta temporada, Simon Rolfes, diretor esportivo, enfatizou a importância de todo o elenco, afirmando: "Temos uma equipe forte, e cada jogador merece contribuir". Os próximos jogos contra adversários de alto nível destacam a necessidade de melhores desempenhos, à medida que eles buscam manter sua posição na liga de futebol.

