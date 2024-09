A BASF considera mudanças estruturais <unk> satisfação dos investidores evidente

BASF, a empresa química líder mundial, parece estar se preparando para mudanças significativas, o que está deixando os investidores animados. De acordo com o Bloomberg, o atual CEO, Markus Kamieth, pode revelar planos para uma Oferta Pública Inicial (IPO) de sua divisão de químicos agrícolas nos próximos dois anos durante o próximo Capital Market Day. Essa divisão vem enfrentando desafios recentemente.

Kamieth também pode dar pistas sobre a possibilidade de vender ou se associar com partes do negócio de revestimentos, de acordo com rumores internos. Também podem haver insights sobre as estratégias futuras para o segmento de materiais de bateria.

Um representante da BASF optou por não comentar esses rumores, afirmando: "Não comentamos especulações sobre rumores do mercado". A BASF agendou seu Capital Market Day para os dias 26 e 27 de setembro. O anúncio foi bem recebido no mercado de ações, com as ações subindo mais de 5% e se tornando as maiores altas do DAX. As ações atingiram um pico de 46,95 euros, marcando um recorde de 3,5 meses.

Assim como muitos outros da indústria, a BASF está lutando com despesas altas, demanda fraca e preços de venda baixos. Embora a empresa tenha vendido mais no segundo trimestre, o resultado operacional ajustado (EBITDA) permaneceu praticamente estável em quase 2 bilhões de euros. A receita diminuiu em mais de 7%.

O antecessor de Kamieth, Martin Brudermüller, havia anunciado uma iniciativa de corte de custos para seu maior site integrado em fevereiro, com o objetivo de economizar 1 bilhão de euros anualmente. Esse plano inclui reduções na força de trabalho. Mais detalhes serão divulgados durante o próximo Capital Market Day.

A Comissão pode estar interessada na possível IPO da divisão de químicos agrícolas da BASF, como indicado por Kamieth durante o Capital Market Day. Dadas as dificuldades da BASF no negócio de revestimentos, pode haver discussões sobre potenciais vendas ou parcerias com entidades relevantes.

