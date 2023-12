Destaques da história

A "bala" de 370 mph alimentada por baterias

O carro elétrico mais rápido do mundo vai para o Utah

Espera-se que o Venturi VBB-3 atinja os 600 km/h

Desde o Bluebird de Malcolm Campbell - o primeiro carro a quebrar a barreira das 300 mph em 1935 - até aos velocistas a jato e a foguetão dos anos 60 e 70, a famosa pista branca branqueada foi palco de alguns dos carros mais emblemáticos alguma vez construídos.

Agora, uma nova geração de pilotos está a enfrentar a famosa pista de corridas.

A mais recente chegada às pistas de sal é um carro elétrico - o Venturi Buckeye Bullet 3 (VBB-3).

Um projeto conjunto da Venturi Automobiles , sediada em Mónaco, e de estudantes de engenharia da Universidade do Estado do Ohio, o carro - que tem mais de 11 metros de comprimento - ostenta uns impressionantes 3.000 cavalos de potência sob o capot e uma velocidade máxima estimada em 372 mph (600 kph).

O atual recorde mundial de velocidade terrestre para um carro movido a bateria é de 307 mph (495 kph) - estabelecido pelo modelo anterior da equipa, o Venturi VBB-2.5 em 2010.

As tentativas de ultrapassar essa marca nos anos que se seguiram foram dificultadas pelo mau tempo - a pista de corridas ficou inundada em 2013 e, em agosto passado, as condições lamacentas voltaram a destruir as esperanças.

Este ano, a equipa está a preparar-se para outra tentativa, com os dedos cruzados para uma corrida em seco no verão.

"É muito emocionante", disse à CNN a engenheira-chefe do projeto, Delphine Biscaye. "A velocidade, de certeza, não se compara a nada na Terra".

Mas não se trata apenas de bater recordes, de acordo com Biscaye, que diz que esta iniciativa é sobre o desenvolvimento de novas tecnologias.

"Todo o conhecimento que aprendemos com este projeto e os testes que fizemos com o VBB-3 são agora utilizados por engenheiros da indústria que estão a fazer carros de produção", acrescentou.

A tecnologia desenvolvida já foi transferida para a Fórmula E - a única série de corridas exclusivamente eléctrica do mundo.

"O conhecimento que adquirimos com este projeto está a ser utilizado no projeto da Fórmula E", entusiasma-se Biscaye. "Na Fórmula E, este ano somos um fabricante, fornecendo o grupo motopropulsor."

Mas outras empresas automóveis - e até a NASA - estão a beneficiar deste projeto, diz Biscaye.

"A maior parte dos novos estudantes que trabalham no projeto VBB-3 estão agora a trabalhar na indústria, para empresas como a Ford, a NASA e outras empresas, a fabricar baterias e a trabalhar no futuro", acrescentou.

"Estamos a trabalhar com muitas empresas locais. É emocionante vê-las e as pessoas do Mónaco estão a mostrar um verdadeiro interesse no nosso projeto, porque não é apenas um projeto de velocidade terrestre, mas também uma ambição eléctrica e ecológica".

Para Biscaye, o lema da Venturi "Powered by Innovation" soa demasiado verdadeiro.

"É realmente motivador ver que não é só o mundo do desporto automóvel que está interessado no nosso projeto", diz a francesa. "As pessoas em todo o lado vêem a importância deste veículo para a investigação e o desenvolvimento de veículos eléctricos".

