A avaliação da Covesto pela ADNOC está a chegar ao fim, o que resulta numa tendência ascendente das suas acções.

Há algum tempo, a Adnoc vem buscando adquirir a empresa química Covestro. Fontes de várias partes indicam que a avaliação financeira da Covestro está próxima do fim. O valor proposto de 62 euros por ação desta empresa do DAX ainda está sendo considerado.

De acordo com três fontes confiáveis, a fase de análise está em suas etapas finais, com os principais problemas já abordados. Um anúncio pode ser feito em setembro, levando em conta o valor proposto de 62 euros por ação da Covestro. Nem a Covestro nem a Adnoc quiseram comentar, assim como a Bloomberg.

Na bolsa de valores, as ações da Covestro subiram até 5,7%, alcançando 56,90 euros, seu nível mais alto em quase três anos. Elas também foram o melhor desempenho do DAX. No final de junho, a Covestro anunciou que havia iniciado negociações concretas com a Adnoc.

A empresa de petróleo de Abu Dhabi já havia sugerido uma possível oferta de 62 euros por ação, sujeita aos resultados da revisão financeira da Covestro. Isso deixaria a empresa do DAX com uma avaliação de 11,7 bilhões de euros. No final de julho, o CFO Christian Baier afirmou que houve avanços nas negociações com a Adnoc, com as negociações continuando muito cooperativas.

A Covestro já foi uma divisão de plásticos da Bayer, que foi levada a bolsa em 2015. A empresa emprega cerca de 17.500 pessoas em todo o mundo, com quase 7.000 na Alemanha. A Covestro produz precursores para vários setores, incluindo automotive, mobiliário, eletrodomésticos e construção. Eles podem ser encontrados em colchões, assentos de carro, pás de turbinas eólicas, entre outros.

A possível aquisição da Covestro pela Adnoc, se bem-sucedida, pode ter um impacto significativo na indústria química, dada a função da Covestro como fornecedora chave de precursores para vários setores. Apesar das negociações em andamento e da avaliação financeira, a Adnoc não divulgou nenhum plano oficial para expandir sua presença na indústria química através desta aquisição.

Leia também: